Генпрокурор США відмовився свідчити в Палаті представників

Генеральний прокурор та міністр юстиції США Вільям Барр відмовився брати участь у запланованих на четвер, 2 травня, слуханнях у Палаті представників Конгресу в справі щодо доповіді Мюллера про можливі зв'язки американського президента Дональда Трампа з Росією. Про це повідомила прес-служба міністерства юстиції в середу, 1 травня.

Раніше голова комітету Палати представників у справах юстиції Джерольд Надлер вимагав, щоби Барр узяв участь у відкритому опитуванні членами комітету. У повідомленні прес-служби міністерства юстиції такі умови назвали "безпрецедентними та позбавленими необіхдності". Проте Барр "буде щасливий поспілкуватися безпосередньо з членами (Палати представників. - Ред.) та відповісти на їхні питання щодо доповіді Мюллера", підкресили в міністерстві.

Раніше, 1 травня, під час слухань у комітеті Сенату з питань юстиції Барр рішуче став на захист свого письмового висновку на чотирьох сторінках про результат розслідування спецпрокурора Мюллера. Йдеться про розслідування можливих зв'язків між командою Дональда Трампа та російськими посадовцями під час президентської кампанії 2016 року.

У своєму виступі Барр наголосив, що метою його висновку було не надати короткий огляд звіту Мюллера, який містить понад 400 сторінок. Натомість на тлі значного розголосу та інтересу загалу до цієї справи Барр волів лише назвати деякі з висновків слідства. І зробив він це тоді, коли ще тривали переговори про оприлюднення звіту Роберта Мюллера, зазначив міністр, повідомляє агентство dpa.

Барр захищав Трампа

Так само урядовець заперечив інформацію, що спецпрокурор Мюллер нібито закидав йому спотворений виклад розультатів розслідування. Серед іншого очільник американського мін'юсту також заперечив будь-яку провину чинного президента Дональда Трампа, наголосивши, що в діях останнього не було жодних ознак злочину. Крім того, Трамп співпрацював зі слідством, вказав Віяльм Барр. Утім, виступ Барра не переконав демократів. Раніше вони звинуватили Барра в тому, що у своєму письмовому висновку він повівся радше як особистий адвокат Трампа, ніж міністр юстиції.

Нагадаємо, 24 березня міністр юстиції США Вільям Барр представив конгресменам письмовий висновок на чотирьох сторінках про результат розслідування спецпрокурора Мюллера. Але сам звіт спецпрокурора на більш ніж 400 сторінках з'явився лише в середині квітня.

У звіті наголошувалося, що Мюллер та його колеги виявили багато випадків контактів команди Трампа з росіянами під час президентської кампанії 2016 року. Утім, попри це вони не виявили в діях Трампа та його оточення ознак злочину.

На запитання, чи намагався Трамп перешкодити роботі органів юстиції, Мюллер не дав прямої відповіді, лише навів аргументи як на користь цієї тези, так і такі, котрі їй суперечать. Розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера можливих зв'язків Трампа з росіянами тривало близько двох років.