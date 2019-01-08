 Генпрокуратура України відмовилася видати Росії члена ″Правого сектора″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.01.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Генпрокуратура України відмовилася видати Росії члена "Правого сектора"

Заступник генерального прокурора України Євген Єнін відмовився видати Росії громадянина РФ, який є членом "Правого сектора" і воював на Донбасі. Про це повідомила речниця генпрокурора Лариса Сарган.

Емблема ДУК Правий сектор

Емблема ДУК "Правий сектор"

DW.COM

Низка українських партій та організацій націоналістичного спрямування заявила про підтримку на виборах президента у 2019 році єдиного кандидата Руслана Кошулинського. (19.11.2018)

Російський суд призначив Роману Терновському, якого звинувачують у причетності до "Правого сектора" та участі в "антиросійських акціях" в Україні, покарання у вигляді понад двох років позбавлення волі. (20.08.2018)

Загалом в Україні плануються 54 заходи, присвячені пам'яті провідника ОУН. Безпеку контролюватимуть поліцейські та нацгвардійці. (01.01.2018)

Генеральна прокуратура України відмовилася видавати Росії члена "Правого сектора", який є російським громадянином. Про це в п'ятницю, 11 січня, повідомила на Facebook прес-секретарка генерального прокурора Лариса Сарган.

"Сьогодні заступником генерального прокурора Євгеном Єніним було прийнято рішення про відмову у видачі в Російську Федерацію громадянина РФ, члена "Правого сектора" "С", який притягується в РФ до кримінальної відповідальності за участь у війні за незалежність України", - йдеться в повідомленні. Повне ім'я людини, про яку йдеться, в повідомленні не назване.

Нагадаємо, що українська націоналістична організація "Правий сектор" є забороненою в Росії.

Також за темою

Ukraine Pass des getöten Journalisten Andrea Rocchelli

Що інкримінують українському бійцеві італійські слідчі? 04.07.2017

У причетності до загибелі італійського журналіста на Донбасі правоохоронці у Італії підозрюють українського військового. DW вивчала подробиці справи.

Реклама

Докладно

Спостерігати за створенням нової церкви до Києва у грудні приїхали тисячі українців

Як формуватиметься Православна церква України після томоса

Створення ПЦУ: попереду колосальний бюрократичний процес, і, можливо, тяганина у судах. 

Нові автомобілі на стоянці (фото з архіву)

Нові авто "з'їдають" більше палива, ніж вказують виробники

Різниця між реальним і заявленим споживанням автомобілями пального трохи зменшилася, вказується в дослідженні ICCT. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  