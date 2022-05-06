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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Геннадій Труханов". Геннадій Труханов є міським головою Одеси.
Колишній член Партії регіонів Геннадій Труханов обіймає посаду міського голови Одеси, починаючи від 2014 року. Геннадій Труханов був народним депутатом Верховної Ради України 7-го скликання. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Володимир Зеленський обіцяє "суд у смартфоні". При цьому настала чергова весна, а обіцяних "посадок" так і немає. Гучні затримання та оголошення підозр нічим не закінчуються. Чому ситуація не змінюється ані за Порошенка, ані за Зеленського? Три основні причини.
Меру Одеси Геннадію Труханову інкримінували недекларування статків на сукупну суму в 51 мільйон гривень. ВАКС закрив провадження через скасування КСУ відповідальності за декларування недостовірної інформації.