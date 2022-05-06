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Геннадій Труханов

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Геннадій Труханов". Геннадій Труханов є міським головою Одеси.

Колишній член Партії регіонів Геннадій Труханов обіймає посаду міського голови Одеси, починаючи від 2014 року. Геннадій Труханов був народним депутатом Верховної Ради України 7-го скликання. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Чи стане Одеса другим Маріуполем? Геннадій Труханов в інтерв'ю DW (06.05.2022) 06.05.2022

Одеса дедалі частіше стає мішенню для атак військ РФ у війні проти України. В інтерв'ю DW мер Геннадій Труханов розповів про життя міста у воєнних умовах та зміну ставлення одеситів до росіян.
Мер Одеси: Винні у трагедії 2 травня - у Москві

Мер Одеси: Винні у трагедії 2 травня - у Москві 06.05.2022

Удар по Одесі в річницю трагедії змушує владу думати як убезпечити мешканців міста під час заходів на честь 9 травня, розповів в інтерв'ю DW Геннадій Труханов.
Мер Одеси: Росія і її лідер припустилися колосальної помилки

Мер Одеси: Росія і її лідер припустилися колосальної помилки 06.05.2022

Одеса все частіше стає мішенню для атак військ РФ у війні проти України. В інтерв'ю DW мер Геннадій Труханов розповів про життя міста у воєнних умовах та зміну ставлення одеситів до росіян.
Нова справа щодо Геннадія Труханова. Чи опиниться мер Одеси за ґратами?

Нова справа щодо Геннадія Труханова. Чи опиниться мер Одеси за ґратами? 12.10.2021

Одеський мер знову уник в'язниці - Антикорупційний суд відпустив Труханова під заставу попри підозри в сприянні злочинній організації у розтраті одеської землі. Про подробиці нових обвинувачень - в матеріалі DW.
Суд визначив меру Одеси Геннадію Труханову заставу у 30,2 млн гривень

Суд визначив меру Одеси Геннадію Труханову заставу у 30,2 млн гривень 11.10.2021

Міський голова Одеси заявив DW, що таких грошей не має й оскаржуватиме рішення суду. Антикорупційна прокуратура підозрює Труханова у зловживанні службовим становищем при виділенні землі під забудову.

Венедіктова підписала підозру меру Одеси Труханову

Венедіктова підписала підозру меру Одеси Труханову 06.10.2021

Офіс генпрокурора підозрює Геннадія Труханова у підробці документів для заволодіння земельними ділянками Одеси. Збитки міському бюджету оцінюють у понад 500 мільйонів гривень.
Корупція в Україні: чому досі немає посадок? (відео)

Корупція в Україні: чому досі немає "посадок"? (відео) 02.03.2021

Володимир Зеленський обіцяє "суд у смартфоні". За словами президента, це мінімізує корупцію. При цьому настала чергова весна, а обіцяних "посадок" так і немає. Гучні затримання й підозри нічим не закінчуються. Чому?

Корупція і суди в Україні: чому кримінальні справи без "посадок" (02.03.2021) 02.03.2021

Володимир Зеленський обіцяє "суд у смартфоні". При цьому настала чергова весна, а обіцяних "посадок" так і немає. Гучні затримання та оголошення підозр нічим не закінчуються. Чому ситуація не змінюється ані за Порошенка, ані за Зеленського? Три основні причини.

Труханова переобрали мером Одеси - міськвиборчком

Труханова переобрали мером Одеси - міськвиборчком 17.11.2020

Згідно з оприлюдненими офіційними даними міськвиборчкому, обрання Геннадія Труханова на пост міського голови Одеси у другому турі підтримало 54,28 відсотка тих, хто прийшов на вибори.
Явка у другому турі місцевих виборів становила 24 відсотки - ЦВК

Явка у другому турі місцевих виборів становила 24 відсотки - ЦВК 16.11.2020

Явка у другому турі виборів семи міських голів в Україні становила 24 відсотки. Оприлюднені перші дані екзитполів. В Одесі перемагає чинний мер Геннадій Труханов.
В Одесі на виборах мера лідирує Геннадій Труханов - екзитпол

В Одесі на виборах мера лідирує Геннадій Труханов - екзитпол 15.11.2020

Як свідчать результати екзитполу КМІС, чинний мер Одеси Геннадій Труханов набирає понад 55 відсотків голосів. Його конкурента, народного депутата Миколу Скорика підтримало 43 відсотки респондентів.
В Одесі оголошено день жалоби через смерть Жванецького

В Одесі оголошено день жалоби через смерть Жванецького 07.11.2020

Суботу оголошено днем жалоби в Одесі через смерть сатирика Михайла Жванецького. Він був почесним громадянином міста.
Антикорупційний суд закрив провадження щодо мера Одеси Труханова через рішення КСУ

Антикорупційний суд закрив провадження щодо мера Одеси Труханова через рішення КСУ 05.11.2020

Меру Одеси Геннадію Труханову інкримінували недекларування статків на сукупну суму в 51 мільйон гривень. ВАКС закрив провадження через скасування КСУ відповідальності за декларування недостовірної інформації.
Сильні мери, слабкі слуги: що показали місцеві вибори? (відео)

Сильні мери, слабкі "слуги": що показали місцеві вибори? (відео) 26.10.2020

Результати місцевих виборів стали холодним душем для партії Володимира Зеленського "Слуга народу". Виборці в багатьох випадках надали перевагу чинним можновладцям на місцях. Чому, власне?

Місцеві вибори: переможці й переможені

Місцеві вибори: переможці й переможені 26.10.2020

Місцеві вибори ознаменували кінець "зеленої ейфорії" в Україні і продемонстрували дедалі більшу успішність регіональних політичних проєктів. Мери по всій країні цементують владу, отримавши нові ресурси.
Місцеві вибори: у Харкові, Львові, Дніпрі і Одесі лідирують чинні мери - екзитпол

Місцеві вибори: у Харкові, Львові, Дніпрі і Одесі лідирують чинні мери - екзитпол 25.10.2020

Згідно з результатами екзитполу, у Харкові Геннадій Кернес перемагає вже у першому турі. В Одесі і Дніпрі буде другий тур, лідирують там чинні мери.
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