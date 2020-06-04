Генерал США назвав помилкою свою участь у фотосесії Трампа біля церкви

Генерал армії, голова Об'єднаного комітету начальників штабів збройних сил США Марк Міллі визнав, що його поява разом з президентом країни Дональдом Трампом минулого тижня поблизу Білого дому після розгону демонстрантів була помилкою. "Я не повинен був бути там. Моя присутність у той момент і в цьому середовищі створила враження про втручання військових у внутрішню політику", - заявив він у четвер, 11 червня, цитує агентство новин dpa.

Інцидент поблизу Білого дому стався 1 червня. Трамп у супроводі кількох осіб вирушив пішки до церкви Святого Іоанна. Перед цим поліція та Національна гвардія розігнала за допомогою димових шашок та перцевого спрею кілька сотень мирних демонстрантів, які перебували в той час в парку. Трамп зупинився біля церкви та протягом кількох хвилин фотографувався з Біблією в руках.

Трамп позує разом з Біблією біля церкви

Марка Міллі та міністра оборони США Марка Еспера піддали різкій критиці через те, що вони супроводжували в цей час Трампа. Особливе невдоволення викликало те, що Міллі був у камуфляжній військовій формі, що було сприйнято багатьма, як його підтримка наміру Трампа застосувати проти демонстрантів військових.

Сам Трамп згодом похвалився тим, як легко силовикам вдалося відтіснити демонстрантів. "Наші великі підрозділи Національної гвардії, які опікувалися територією навколо Білого дому, не могли повірити, наскільки це легко. "Прогулянка по парку", сказав один з них", - написав він у Twitter.