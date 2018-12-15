Генеральна Асамблея ООН остаточно схвалила міграційний пакт

Генеральна Асамблея ООН під час засідання у понеділок, 17 грудня, у Нью-Йорку остаточно затвердила міграційний пакт. Під час голосування документ підтримали 181 з 193 країн-членів, повідомляє агенція dpa. США та Угорщина проголосували проти, три країни утрималися від голосування, представники інших країн були відсутні на засіданні.

У документі закріплені 23 цілі, зокрема координація зусиль держав у порятунку життів мігрантів, забезпечення доступних шляхів регульованої міграції, боротьба проти контрабанди людьми, допомога в інтеграції і усунення дискримінації.

Міграційний пакт не є зобов'язуючим з правового погляду, але накладає на країни політичні зобов'язання. Метою є, зокрема, забезпечити кращу підтримку найбільшим країнам прийому мігрантів. За даними ООН, найбільше біженців проживає у Туреччині, Пакистані, Уганді та Лівані. Німеччина також належить до десятки країн світу, які приймають найбільше біженців.

Нагадаємо, що ініційований ООН "Всесвітній пакт за безпечну, впорядковану і регульовану міграцію" ухвалили 10 грудня під час конференції в Марокко, однак він ще потребував затвердження Генеральною Асамблеєю ООН.

Загалом у майже 18-місячних переговорах щодо пакту брали участь 192 країни світу - США оголосили про свою неучасть ще на цьому етапі. Після завершення перемовин про своє рішення не підписувати документ оголосили, зокрема, Австрія, Латвія, Польща, Угорщина, Чехія, Болгарія, Італія та Словаччина. Окрім цих країн ЄС, пакт ООН також відмовилися підписувати Австралія та Ізраїль.