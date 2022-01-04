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Гендер - поняття в соціології, яке означає особливості статі. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "гендер".
У Конвенції Ради Європи з запобіганню насильства над жінками (Стамбульської конвенції) поняття "гендер" пояснюється наступним чином: "Гендерний" означає соціально закріплені ролі, поведінку, діяльність і характеристики, які певне суспільство вважає належними для жінок і чоловіків". Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
25 листопада - Міжнародний день боротьби з насильством щодо жінок. У Німеччині проблема стоїть особливо гостро. Щодня тут реєструють принаймні один замах на вбивство жінки з боку її партнера. Та чому мовчить суспільство?