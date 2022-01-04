Чоловік, жінка… і не тільки, або Біологічні загадки хромосомів

Аргументи тих, хто поділяє людей на дві статі - чоловічу та жіночу, - часто зводяться до законів біології. А що каже про це наука? Виявляється, що все не так однозначно. Докладніше - у матеріалі DW.