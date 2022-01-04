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Гендер

Гендер - поняття в соціології, яке означає особливості статі. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "гендер".

У Конвенції Ради Європи з запобіганню насильства над жінками (Стамбульської конвенції) поняття "гендер" пояснюється наступним чином: "Гендерний" означає соціально закріплені ролі, поведінку, діяльність і характеристики, які певне суспільство вважає належними для жінок і чоловіків". Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Чоловіки та жінки брешуть у соцмережах по-різному? Що з'ясували вчені

Чоловіки та жінки брешуть у соцмережах по-різному? Що з'ясували вчені 04.01.2022

Жінки обманюють у соцмережах частіше, ніж чоловіки, а жителі розвинутих країн - рідше, ніж ті, хто живе в умовах нестабільної економіки. Про це і не тільки читайте в інтерв'ю DW з експерткою Дарією Колесник.

Кого обиратимуть в Бундестаг?

Кого обиратимуть в Бундестаг? 18.09.2021

В Німеччині вирахували середнього кандидата на виборах у Бундестаг - це сивочолий чоловік з пересічним іменем. Вибори відбудуться 26 вересня.
Сексизм в німецькому Бундестазі, або Політика з нежіночим обличчям

Сексизм в німецькому Бундестазі, або Політика з нежіночим обличчям 27.08.2021

"Непохитні" - так називається нова документальна стрічка про німецьких політикинь часів так званої Боннської республіки. Згадується в ній і чинна німецька канцлерка Анґела Меркель.
Cлідами угорського прем'єра Орбана? Що чекає на ЛГБТ-спільноту в Румунії

Cлідами угорського прем'єра Орбана? Що чекає на ЛГБТ-спільноту в Румунії 27.08.2021

У Румунії мають намір ухвалити закон проти "гомосексуальної пропаганди" - на кшталт угорського. Критики вбачають у цьому спробу праворадикальних політиків вивести країну на антиєвропейський курс.

Авіакомпанія Lufthansa звертатиметься до пасажирів гендерно нейтрально

Авіакомпанія Lufthansa звертатиметься до пасажирів гендерно нейтрально 13.07.2021

Вітання на кшталт "шановні пані та панове" або "леді та джентльмени" залишаться в минулому. Замість цього на борту літаків Lufthansa казатимуть, наприклад, "Шановні гості" та "Щиро вітаємо на борту".

Угорщина: новий ворог Орбана - геї, лесбійки, бісексуали і трансгендери

Угорщина: новий ворог Орбана - геї, лесбійки, бісексуали і трансгендери 08.07.2021

В Угорщині набрав чинності гомофобний закон за прикладом Росії під виглядом боротьби з педофілією - попри масові протести. Прем'єр-міністр Віктор Орбан використовує тему ЛГБТІК у власних політичних інтересах.
Чоловік, жінка… і не тільки, або Біологічні загадки хромосомів

Чоловік, жінка… і не тільки, або Біологічні загадки хромосомів 17.05.2021

Аргументи тих, хто поділяє людей на дві статі - чоловічу та жіночу, - часто зводяться до законів біології. А що каже про це наука? Виявляється, що все не так однозначно. Докладніше - у матеріалі DW.
Гендерні стереотипи: жінка за кермом - гірша за чоловіка?

Гендерні стереотипи: жінка за кермом - гірша за чоловіка? 08.03.2021

Хто є кращими водіями - жінки чи чоловіки? 8 Березня - саме час розібратися зі стереотипами.
Камінг-аут у Німеччині. Історія питання і сьогоднішній день

Камінг-аут у Німеччині. Історія питання і сьогоднішній день 16.02.2021

185 актрис і акторів у Німеччині зробили колективний камінг-аут. DW вдалося поговорити з деякими з них.
Німеччина: сумна статистика насильства над жінками і мовчання суспільства

Німеччина: сумна статистика насильства над жінками і мовчання суспільства 25.11.2020

25 листопада - Міжнародний день боротьби з насильством щодо жінок. У Німеччині проблема стоїть особливо гостро. Щодня тут реєструють принаймні один замах на вбивство жінки з боку її партнера. Та чому мовчить суспільство?
Що робить чоловіка чоловіком? Фотовиставка про маскулінність

Що робить чоловіка чоловіком? Фотовиставка про маскулінність 23.10.2020

Патріархат століттями визначав суспільне сприйняття образу чоловіка і жінки. А яка ситуація тепер, в епоху дебатів під хештегом #MeToo? Відповідь на це питання шукає фотовиставка в берлінському музеї Мартін-Ґропіус-Бау.
Берлінале даватиме гендерно-нейтральні нагороди

"Берлінале" даватиме гендерно-нейтральні нагороди 24.08.2020

Берлінський кінофестиваль з 2021 року відмовиться від нагород за кращі жіночу та чоловічу ролі. Замість них "Срібних ведмедів" присуджуватимуть за кращі головну роль та роль другого плану.
Коментар: Права жінок кордонів не мають

Коментар: Права жінок кордонів не мають 29.07.2020

Ще кілька років тому польська влада на чолі із ПіС анонсувала те, що зараз стало реальністю - вихід зі Стамбульської конвенції щодо захисту жінок від насильства. Це руйнівний крок, пише Магдалена Гвоздзь-Паллокат.

Церква Швеції: вперше в історії священниць більше, ніж священників

Церква Швеції: вперше в історії священниць більше, ніж священників 22.07.2020

З 3060 священників, які в даний час відправляють службу в Швеції, 1533 є жінками, або 50,1 відсотка.
З посвідчень особи у Нідерландах приберуть стать

З посвідчень особи у Нідерландах приберуть стать 04.07.2020

Громадяни повинні самі "створювати свою ідентичність і жити в повній свободі і безпеці", заявила міністерка освіти і культури Нідерландів.
Пристрасті за гендером: що заважає Україні ратифікувати Стамбульську конвенцію

Пристрасті за гендером: що заважає Україні ратифікувати Стамбульську конвенцію 21.05.2020

Конвенцію Ради Європи про запобігання насильству проти жінок Україна підписала ще в 2011 році, але спроби її ратифікації наштовхуються на сильний опір церкви і частини парламенту. DW - про причини конфлікту.
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