Генасамблея ООН закликає припинити постачання зброї до М'янми

Генасамблея ООН у п'ятницю, 18 червня, переважною більшістю голосів ухвалила резолюцію, що закликає до припинення постачання зброї до охопленої протестами та насильством М'янми. У документі також засуджується військовий путч, що відбувся в країні 1 лютого, та міститься заклик до звільнення екслідерки Аун Сан Су Чжі та інших політичних в'язнів. За резолюцію проголосували 119 країн, проти - лише Білорусь. Утрималися 36 країн, зокрема КНР та РФ. Решта країн у голосуванні не брали участь.

Рада Безпеки ООН, чиї рішення - на відміну від резолюцій Генасамблеї - мають зобов'язальний характер, після путчу в М'янмі так і не змогла дійти згоди щодо власної резолюції, обмежившить натомість заявами із засудженням насильства. КНР, РФ, США, Франція та Великобританія мають вето в Раді Безпеки, проте не в Генасамблеї.

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Тим часом у М'янмі протестувальники 19 червня прикрасили своє волосся квітами - на честь дня народження ув'язненої Аун Сан Су Чжі. Квіти в волоссі, зібраному в гульку, - це традиційна зачіска лідерки, якій виповнилося 76 років.

Нагадаємо, що цього тижня в столиці М'янми Найп'їдо почався судовий процес проти Аун Сан Су Чжі, якій закидають десятки звинувачень, зокрема, у порушеннях, пов'язаних з боротьбою з розповсюдженням коронавірусу, а також законів про експорт-імпорт через виявлення в її будинку переносних рацій під час обшуків.

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