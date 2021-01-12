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Гельсінкі

Гельсінкі – столиця та найбільше місто Фінляндії. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Гельсінкі".

Столиця Фінляндії Гельсінкі розташована на березі Фінської затоки Балтійського моря. Кількість населення Гельсінкі становить приблизно 560 тисяч осіб. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

У Фінляндії створюють вакцину від коронавірусу для тварин

У Фінляндії створюють вакцину від коронавірусу для тварин 12.01.2021

Група вчених університету Гельсінкі спільно з Об'єднанням хутрового звірівництва Фінляндії розробляють вакцину від коронавірусу для тварин.

У Фінляндії собаки виявляють коронавірус за запахом (25.09.2020) 25.09.2020

В аеропорту Гельсінкі собаки виявляють коронавірус за запахом. Потрібно лише провести по шкірі людини тестовою серветкою і передати її собаці. Результат практично 100%, запевняють фінські вчені. Це пілотний проєкт і перший такого масштабу в Європі.

Німеччина евакуювала понад 120 людей з Уханю

Німеччина евакуювала понад 120 людей з Уханю 01.02.2020

Літак Luftwaffe доправив 124 людини - громадян ФРН та їхніх рідних - з Уханю до Франкфурта. Планувалося, що літак дозаправиться у Москві. Утім, Росія відмовила в проміжній посадці.
Ротенберг програв у Фінляндії позов проти скандинавських банків

Ротенберг програв у Фінляндії позов проти скандинавських банків 13.01.2020

Російський магнат Борис Ротенберг позивався у Фінляндії проти чотирьох скандинавських банків, але суд у Гельсінкі відхилив його позов.
Життя в ящику в Барселоні - Європа у фокусі (відео)

Життя в "ящику" в Барселоні - "Європа у фокусі" (відео) 17.09.2019

Північна Ірландія: чому місцеві так нервують через Brexit. Фінляндія: чим загрожує вирубка лісів. Боснія: перший гей-парад у консервативній країні. Франція: у півня хочуть забрати право кукурікати.

Маас: Росія має залишитися членом Ради Європи

Маас: Росія має залишитися членом Ради Європи 17.05.2019

Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас вважає, що Росія має залишитися членом Ради Європи. Сьогодні в Гельсінкі відбудеться зустріч Комітету міністрів закордонних справ країн-членів організації.
На парламентських виборах у Фінляндії лідирують соціал-демократи

На парламентських виборах у Фінляндії лідирують соціал-демократи 14.04.2019

Після підрахунку майже 41 відсотка бюлетенів опозиційні соціал-демократи набирають 19,2 відсотка голосів. Партія нинішнього прем'єр-міністра Юхи Сіпіля набирає 15 відсотків.
Як фіни розбудовують Гельсінкі під землею (відео)

Як фіни розбудовують Гельсінкі під землею (відео) 21.12.2018

Міста розпростаються і вшир, і вгору, і навіть у підземелля. Цим шляхом вирішили піти фіни. У Гельсінкі під землею з'являться не лише торгові центри, а й вокзали, басейни та музеї.

Місто під землею: архітектурне ноу-хау фінів (21.12.2018) 21.12.2018

У Євросоюзі вже нині три чверті населення живе в містах. Мегаполіси розпростаються і вшир, і вгору, і навіть у підземелля. Цим шляхом вирішили піти фіни. У Гельсінкі під землею з'являться не лише торгові центри, а й вокзали, басейни та музеї.
Фінляндія звинуватила Росію в блокуванні сигналу GPS під час навчань НАТО

Фінляндія звинуватила Росію в блокуванні сигналу GPS під час навчань НАТО 15.11.2018

До закидів з боку Норвегії щодо блокування Росією сигналу GPS під час навчань Trident Juncture долучилася також Фінляндія. У Гельсінкі наголошують, що такі дії не повинні ставити під загрозу повітряний рух.
Трамп оголосив про можливу відставку глави Пентагону Меттіса

Трамп оголосив про можливу відставку глави Пентагону Меттіса 15.10.2018

Президент США не виключає відставки міністра оборони Джеймса Меттіса, з яким він розійшовся в поглядах щодо НАТО, навчань з Південною Кореєю та угоди з Іраном.

Меттіс: Жодних змін у політиці США після зустрічі Трампа з Путіним

Меттіс: Жодних змін у політиці США після зустрічі Трампа з Путіним 27.07.2018

Після саміту Дональда Трампа та Володимира Путіна в Гельсінкі жодних змін у політиці США не відбулося, заявив Джеймс Меттіс, міністр оборони Сполучених Штатів.
Коментар: Путін надалі залякує світ

Коментар: Путін надалі залякує світ 20.07.2018

Схоже, зустріч з Дональдом Трампом в Гельсінкі не пішла Володимиру Путіну на користь. Він і далі говорить із Заходом мовою шантажу і погроз, вважає український журналіст Сергій Руденко.
Путін пропонував Трампу провести на Донбасі референдум - Bloomberg

Путін пропонував Трампу провести на Донбасі референдум - Bloomberg 20.07.2018

Під час зустрічі в Гельсінкі президент Росії Володимир Путін запропонував Дональду Трампу ідею проведення референдуму на Донбасі. Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на джерела в дипломатичних колах РФ.

Трамп сподівається на другу зустріч з Путіним

Трамп сподівається на другу зустріч з Путіним 19.07.2018

Зустріч з Володимиром Путіним у Гельсінкі Дональд Трамп назвав "великим успіхом" і висловив бажання продовжити обговорення міжнародних проблем, зокрема і ситуацію в Україні.
Огляд преси: Трамп тримає нас всіх за ідіотів

Огляд преси: Трамп тримає нас всіх за ідіотів 18.07.2018

"Задній хід" Дональда Трампа щодо визнання можливого втручання російських хакерів у вибори викликав шквал критики в американських ЗМІ.

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