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Гельсінкі – столиця та найбільше місто Фінляндії. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Гельсінкі".
Столиця Фінляндії Гельсінкі розташована на березі Фінської затоки Балтійського моря. Кількість населення Гельсінкі становить приблизно 560 тисяч осіб. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
В аеропорту Гельсінкі собаки виявляють коронавірус за запахом. Потрібно лише провести по шкірі людини тестовою серветкою і передати її собаці. Результат практично 100%, запевняють фінські вчені. Це пілотний проєкт і перший такого масштабу в Європі.
У Євросоюзі вже нині три чверті населення живе в містах. Мегаполіси розпростаються і вшир, і вгору, і навіть у підземелля. Цим шляхом вирішили піти фіни. У Гельсінкі під землею з'являться не лише торгові центри, а й вокзали, басейни та музеї.