Місто під землею: архітектурне ноу-хау фінів (21.12.2018)

У Євросоюзі вже нині три чверті населення живе в містах. Мегаполіси розпростаються і вшир, і вгору, і навіть у підземелля. Цим шляхом вирішили піти фіни. У Гельсінкі під землею з'являться не лише торгові центри, а й вокзали, басейни та музеї.