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Ганна Соколова
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Ганна Соколова: вибрані публікації
Зник під час окупації. Як досі шукають депутата з Куп'янська
Під час окупації Куп'янська місцевого депутата й ветерана АТО Миколу Маслія ймовірно викрали росіяни. Його досі шукають.
Суспільство
15.12.2022
15 грудня 2022 р.
Як ідентифікують тіла із масового поховання в Ізюмі
Мешканці Ізюма, чиї рідні зникли безвісти або були поховані під час окупації, здають ДНК-аналізи, шукаючи рідних.
Конфлікти
10.11.2022
10 листопада 2022 р.
Як війна впливає на прихисток дітей-сиріт в Україні
З початком війни в процедурі всиновлення з’явилося чимало перепон. А більшість закладів для сиріт евакуювали.
Суспільство
26.10.2022
26 жовтня 2022 р.
Пропустити розділ Ганна Соколова: інші публікації
Ганна Соколова: інші публікації
Свято попри війну. На які подарунки чекають діти-переселенці
Свято попри війну. На які подарунки чекають діти-переселенці
Волонтерська ініціатива "Олені Святого Миколая" зібрала листи до Миколая від дітей-переселенців з усієї України.
Суспільство
1 год. тому
1 год. тому
Шпаківні. Як живе Північна Салтівка
Шпаківні. Як живе Північна Салтівка
Північна Салтівка - околиця Харкова, що найбільше постраждала від російських обстрілів. Як живе район - у репортажі DW.
Суспільство
03.01.2023
3 січня 2023 р.
Як Росія вивозить дітей із окупованих територій України
Як Росія вивозить дітей із окупованих територій України
Під приводом "евакуації" РФ вивозить українських дітей. Україна називає це депортацією і домагається їх повернення.
Політика
28.12.2022
28 грудня 2022 р.
Як російських військових судили за катування учасників АТО
Як російських військових судили за катування учасників АТО
В Україні тривають суди над військовими РФ, причетними до злочинів на окупованих територіях.
Конфлікти
27.12.2022
27 грудня 2022 р.
Чотирьох військових РФ засудили за катування учасників АТО
Чотирьох військових РФ засудили за катування учасників АТО
Як встановив суд, військові РФ на Харківщині затримали і катували місцевих мешканців, які раніше служили в зоні АТО.
Конфлікти
23.12.2022
23 грудня 2022 р.
Пологи під дулами російських танків
Пологи під дулами російських танків
У Тростянці на Сумщині почався процес над екіпажем російського танка, який обстріляв лікарню під час окупації в березні.
Закон і право
02.12.2022
2 грудня 2022 р.
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