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Ганна Соколова

Пропустити розділ Ганна Соколова: вибрані публікації

Ганна Соколова: вибрані публікації

Куп'янськ після звільнення від російських окупантів

Зник під час окупації. Як досі шукають депутата з Куп'янська

Під час окупації Куп'янська місцевого депутата й ветерана АТО Миколу Маслія ймовірно викрали росіяни. Його досі шукають.
Суспільство15 грудня 2022 р.
Порожні могили на цвинтарі в Ізюмі

Як ідентифікують тіла із масового поховання в Ізюмі

Мешканці Ізюма, чиї рідні зникли безвісти або були поховані під час окупації, здають ДНК-аналізи, шукаючи рідних.
Конфлікти10 листопада 2022 р.
"Система була паралізована". Як війна впливає на прихисток дітей-сиріт в Україні

Як війна впливає на прихисток дітей-сиріт в Україні

З початком війни в процедурі всиновлення з’явилося чимало перепон. А більшість закладів для сиріт евакуювали.
Суспільство26 жовтня 2022 р.
Пропустити розділ Ганна Соколова: інші публікації

Ганна Соколова: інші публікації

Святий Миколай і його олені у Кам'янці-Подільському

Свято попри війну. На які подарунки чекають діти-переселенці

Свято попри війну. На які подарунки чекають діти-переселенці

Волонтерська ініціатива "Олені Святого Миколая" зібрала листи до Миколая від дітей-переселенців з усієї України.
Суспільство1 год. тому
Північна Салтівка - внаслідок російських обстрілів у цьому районі Харкова пошкоджені практично всі житлові будівлі

Шпаківні. Як живе Північна Салтівка

Шпаківні. Як живе Північна Салтівка

Північна Салтівка - околиця Харкова, що найбільше постраждала від російських обстрілів. Як живе район - у репортажі DW.
Суспільство3 січня 2023 р.
На шляху з Ізюму до РФ, квітень 2022 року

Як Росія вивозить дітей із окупованих територій України

Як Росія вивозить дітей із окупованих територій України

Під приводом "евакуації" РФ вивозить українських дітей. Україна називає це депортацією і домагається їх повернення.
Політика28 грудня 2022 р.
Російські військові Михайло Іванов, Руслан Колєсніков, Максим Вольвак, Валентин Бич, яких український суд визнав винними у порушенні законів та звичаїв війни

Як російських військових судили за катування учасників АТО

Як російських військових судили за катування учасників АТО

В Україні тривають суди над військовими РФ, причетними до злочинів на окупованих територіях.
Конфлікти27 грудня 2022 р.
Російські військовополонені під час судового засідання

Чотирьох військових РФ засудили за катування учасників АТО

Чотирьох військових РФ засудили за катування учасників АТО

Як встановив суд, військові РФ на Харківщині затримали і катували місцевих мешканців, які раніше служили в зоні АТО.
Конфлікти23 грудня 2022 р.
Руйнування внаслідок обстрілів Тростянця

Пологи під дулами російських танків

Пологи під дулами російських танків

У Тростянці на Сумщині почався процес над екіпажем російського танка, який обстріляв лікарню під час окупації в березні.
Закон і право2 грудня 2022 р.
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