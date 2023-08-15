You need to enable JavaScript to run this app.
Перейти до змісту
Перейти до головного меню
Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
Регіони
Україна
Німеччина
Європа
Теми
Права людини
Геополітика
Екологія
Рубрики
Політика й економіка
Культура й стиль життя
Останні відео
У фокусі
Контрнаступ ЗСУ
Військова допомога Україні
Ізраїльсько-палестинський конфлікт
Ганна Соколова-Стех
Пропустити розділ Ганна Соколова-Стех: вибрані публікації
Ганна Соколова-Стех: вибрані публікації
Жінки в ЗСУ: "Бажання служити сприймають за примху"
Із 2019 року жінки можуть обіймати бойові посади. Водночас вони досі стикаються із дискримінацією.
Суспільство
09.10.2023
9 жовтня 2023 р.
Харківщина під окупацією: страх, зрада та опір у Купʼянську
Мешканці Куп'янська жили в окупації пів року. Документальний фільм DW реконструює ті події.
Конфлікти
25.08.2023
25 серпня 2023 р.
42:31 хв.
Куп'янськ: обстріли та евакуація цивільних
Армія РФ останнім часом активізувала наступ на Куп’янському напрямку. На Куп'янщині триває евакуація.
Конфлікти
15.08.2023
15 серпня 2023 р.
Пропустити розділ Ганна Соколова-Стех: інші публікації
Ганна Соколова-Стех: інші публікації
Піхотинці на Лиманському напрямку: "Ми ведемо оборонний бій"
Піхотинці на Лиманському напрямку: "Ми ведемо оборонний бій"
Як тренуються піхотинці, що тримають оборону на Лиманському напрямку - у репортажі DW.
Конфлікти
14.11.2023
14 листопада 2023 р.
Психотерапія для військових з ПТСР. Психоделіки допоможуть?
Психотерапія для військових з ПТСР. Психоделіки допоможуть?
Попри заборону психоделіків в Україні деякі психологи використовують їх у терапії військових із ПТСР.
Здоров'я
13.11.2023
13 листопада 2023 р.
Воєнні злочини РФ проти довкілля. Чи можливе правосуддя
Воєнні злочини РФ проти довкілля. Чи можливе правосуддя
На думку юристів, армія РФ вчиняє в Україні воєнні злочини проти довкілля.
Природа й екологія
30.10.2023
30 жовтня 2023 р.
Бібліотека і блокпост. Дитячі ігри у прифронтовому місті
Бібліотека і блокпост. Дитячі ігри у прифронтовому місті
Курахове - прифронтове місто на Донеччині. У які ігри грають місцеві діти, читайте у репортажі DW.
Суспільство
26.09.2023
26 вересня 2023 р.
"Крадуть у тих, хто їх захищає". Репортаж з позицій ЗСУ
"Крадуть у тих, хто їх захищає". Репортаж з позицій ЗСУ
Чекаючи на бойове завдання, артилеристи ЗСУ облаштовують свій побут у посадці. Які настрої у бійців на фронті?
Конфлікти
22.09.2023
22 вересня 2023 р.
Легіонери: Ми вирішили бути тут, а українці - повинні
Легіонери: Ми вирішили бути тут, а українці - повинні
DW поговорила з чотирма інтернаціональними легіонерами, які воюють в Україні.
Конфлікти
18.09.2023
18 вересня 2023 р.
Більше публікацій
На головну сторінку