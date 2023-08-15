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Ганна Соколова-Стех

Пропустити розділ Ганна Соколова-Стех: вибрані публікації

Ганна Соколова-Стех: вибрані публікації

Військовослужбовиці 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади

Жінки в ЗСУ: "Бажання служити сприймають за примху"

Із 2019 року жінки можуть обіймати бойові посади. Водночас вони досі стикаються із дискримінацією.
Суспільство9 жовтня 2023 р.
external

Харківщина під окупацією: страх, зрада та опір у Купʼянську

Мешканці Куп'янська жили в окупації пів року. Документальний фільм DW реконструює ті події.
Конфлікти25 серпня 2023 р.42:31 хв.
Ukraine | Region Kupjansk

Куп'янськ: обстріли та евакуація цивільних

Армія РФ останнім часом активізувала наступ на Куп’янському напрямку. На Куп'янщині триває евакуація.
Конфлікти15 серпня 2023 р.
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Ганна Соколова-Стех: інші публікації

Піхотинці бригади швидкого реагування Нацгвардії "Рубіж", Донецька область, листопад 2023 року

Піхотинці на Лиманському напрямку: "Ми ведемо оборонний бій"

Піхотинці на Лиманському напрямку: "Ми ведемо оборонний бій"

Як тренуються піхотинці, що тримають оборону на Лиманському напрямку - у репортажі DW.
Конфлікти14 листопада 2023 р.
Деякі види грибів містять галюциногенну речовину псилоцибін. У низці країн зараз проводяться дослідження з використання цієї речовини в психотерапії

Психотерапія для військових з ПТСР. Психоделіки допоможуть?

Психотерапія для військових з ПТСР. Психоделіки допоможуть?

Попри заборону психоделіків в Україні деякі психологи використовують їх у терапії військових із ПТСР.
Здоров'я13 листопада 2023 р.
Російські снаряди влучили у Лисичанський нафтопереробний завод, травень 2022 року

Воєнні злочини РФ проти довкілля. Чи можливе правосуддя

Воєнні злочини РФ проти довкілля. Чи можливе правосуддя

На думку юристів, армія РФ вчиняє в Україні воєнні злочини проти довкілля.
Природа й екологія30 жовтня 2023 р.
Діти у прифронтовому Кураховому, Донецька область, вересень 2023 року

Бібліотека і блокпост. Дитячі ігри у прифронтовому місті

Бібліотека і блокпост. Дитячі ігри у прифронтовому місті

Курахове - прифронтове місто на Донеччині. У які ігри грають місцеві діти, читайте у репортажі DW.
Суспільство26 вересня 2023 р.
Артилеристи Дмитро і Степан ідуть на позиції, де встановлені їхні гармати, Запорізька область, вересень 2023 року

"Крадуть у тих, хто їх захищає". Репортаж з позицій ЗСУ

"Крадуть у тих, хто їх захищає". Репортаж з позицій ЗСУ

Чекаючи на бойове завдання, артилеристи ЗСУ облаштовують свій побут у посадці. Які настрої у бійців на фронті?
Конфлікти22 вересня 2023 р.
Інтернаціональний легіонер Кайлеб Ліст тренується на полігоні, Донецька область, вересень 2023 року

Легіонери: Ми вирішили бути тут, а українці - повинні

Легіонери: Ми вирішили бути тут, а українці - повинні

DW поговорила з чотирма інтернаціональними легіонерами, які воюють в Україні.
Конфлікти18 вересня 2023 р.
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