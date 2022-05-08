Гайдай: 60 людей могли загинути під уламками школи в Білогорівці

Унаслідок авіаудару по школі в селі Білогорівка на Луганщині, здійсненого військами РФ у суботу, попередньо, загинули близько 60 людей, заявив голова Луганської Обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram. За його словами, знайдено тіла двох загиблих, а сімох поранених дістали з-під завалів. "Скоріш за все, усі 60 осіб, що залишалися під уламками будівель, загинули", - написав Гайдай. Раніше, за його словами, вдалось врятувати 30 людей з-під завалів.

Як повідомив голова Луганської ОВА, у селі Білогорівка поблизу Лисичанська російські війська 7 травня скинули авіабомбу на школу, де перебувало близько 90 людей. Майже чотири години тривало гасіння пожежі на місці влучання.

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За словами Гайдая, останній тиждень Білогорівка є гарячою точкою, оскільки військові РФ намагаються здійснити прорив і там точаться постійні бої. Він сказав, що бомбу було скинуто на школу, де ховалося майже все село. "Всі, хто не встиг евакуюватися. Після влучання в клуб підвал школи був єдиним місцем порятунку, але росіяни забрали в людей і цей шанс", - написав Гайдай у Facebook.

Як повідомила ДСНС України на своїй сторінці у соцмережі Facebook у неділю, 8 травня, ситуація у смт Білогорівці "найбільш складна". "Вчора там відбулось влучання снаряду в будівлю школи, що зайнялась на площі 300 квадратних метрів, найстрашніше те, що у підвалі перебувало приблизно 90 людей. Пожежу було ліквідовано, врятовано з-під завалів 30 осіб, 7 з них поранені, на жаль, 2-х осіб знайшли вже без ознак життя", - йдеться у повідомленні.