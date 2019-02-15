"Газпромбанк" призупинив співпрацю з венесуельським держконцерном PDVSA - ЗМІ

Російський кредитно-фінансовий інститут "Газпромбанк" призупинив співпрацю з венесуельським державним енергетичним концерном Petróleos de Venezuela SA (PDVSA). Про це в неділю, 17 лютого, повідомляє інформаційна агенція Reuters з посиланням на свої анонімні джерела в російському банку. "Нині рахунки PDVSA заблоковані", - сказав співрозмовник агенції.

За даними джерела інформагенції, "Газпромбанк" намагається у такий спосіб уникнути американських санкцій, накладених у січні цього року на PDVSA. У самому банку відмовилися коментувати цю інформацію офіційно.

Досі Росія постійно підтримувала де-факто главу Венесуели Ніколаса Мадуро в його протистоянні з опозиційним тимчасовим президентом країни Хуаном Гуайдо, якого визнали, зокрема, США та низка країн ЄС. Тож такі дії близького до російських державних структур банку досить несподівані, зазначають журналісти Reuters.

Раніше агенція повідомляла, посилаючись на свої неназвані джерела, що PDVSA відкрив рахунок у "Газпромбанку" з метою обійти запроваджені американцями санкції проти венесуельського держпідприємства. Концерн повідомив своїм спільним підприємствам, що виручку від продажу нафти необхідно переказувати на рахунок в Росії, зазначали у Reuters.

Крім того, журналісти агенції на підтвердження своїх даних наводили також лист віце-президента PDVSA з фінансових питань Фернандо де Кінталя. У датованому 8 лютого документі де Кінталь згадував "нові банківські інструкції щодо здійснення платежів". Натомість у "Газпромбанку" заявили згодом, що венесуельський концерн відкрив свої рахунки у банку ще кілька років тому, і заперечили відкриття нових рахунків останнім часом.

Нагадаємо, 28 січня міністерство фінансів США оголосило запровадження санкцій щодо нафтового сектора Венесуели. Південноамериканська країна, як і раніше, може продавати нафту на світовому ринку, проте виручені кошти направляються на заблоковані рахунки, доступу до яких не буде, зокрема, у глави Венесуели Ніколаса Мадуро. 15 лютого мінфін США розширив санкції проти нинішнього керівництва Венесуели, додавши до них і президента PDVSA, нагадує інформагенція dpa.

Венесуела є країною-членом ОПЕК і донедавна продавала понад 40 відсотків своєї нафти у США. Після того, як Вашингтон запровадив обмежувальні заходи, PDVSA вимагав від своїх іноземних партнерів вирішити, чи братимуть вони подальшу участь у спільних проектах.

У травні 2018 року в Венесуелі відбулися вибори глави держави. За даними ЦВК країни, перемогу здобув чинний глава Венесуели Ніколас Мадуро, котрий перебуває при владі з 2013 року. Опозиція бойкотувала вибори через недемократичність, а їхні результати не визнали Європейський Союз, США й низка країн Латинської Америки.

23 січня - після інавгурації Мадуро - голова Національної асамблеї Венесуели, опозиціонер Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим виконувачем обов'язків президента країни. Більшість країн Євросоюзу, у тому числі Німеччина, заявили про визнання Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели. Крім того, його визнали США і частина країн Латинської Америки, а також Організація американських держав.

Натомість Ніколаса Мадуро підтримують Росія, Китай, Іран, КНДР, Сирія, Куба, Нікарагуа та низка інших держав.