 ″Газпромбанк″ призупинив співпрацю з венесуельським держконцерном PDVSA - ЗМІ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.02.2019

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Новини

"Газпромбанк" призупинив співпрацю з венесуельським держконцерном PDVSA - ЗМІ

Через загрозу санкцій США російський "Газпромбанк" призупинив співпрацю з венесуельським державним енергетичним концерном PDVSA, повідомляє Reuters.

PDVSA

Наприкінці січня 2019 року США оголосили санкції проти PDVSA

Російський кредитно-фінансовий інститут "Газпромбанк" призупинив співпрацю з венесуельським державним енергетичним концерном Petróleos de Venezuela SA (PDVSA). Про це в неділю, 17 лютого, повідомляє інформаційна агенція Reuters з посиланням на свої анонімні джерела в російському банку. "Нині рахунки PDVSA заблоковані", - сказав співрозмовник агенції.

За даними джерела інформагенції, "Газпромбанк" намагається у такий спосіб уникнути американських санкцій, накладених у січні цього року на PDVSA. У самому банку відмовилися коментувати цю інформацію офіційно.

Досі Росія постійно підтримувала де-факто главу Венесуели Ніколаса Мадуро в його протистоянні з опозиційним тимчасовим президентом країни Хуаном Гуайдо, якого визнали, зокрема, США та низка країн ЄС. Тож такі дії близького до російських державних структур банку досить несподівані, зазначають журналісти Reuters.

Раніше агенція повідомляла, посилаючись на свої неназвані джерела, що PDVSA відкрив рахунок у "Газпромбанку" з метою обійти запроваджені американцями санкції проти венесуельського держпідприємства. Концерн повідомив своїм спільним підприємствам, що виручку від продажу нафти необхідно переказувати на рахунок в Росії, зазначали у Reuters.

Крім того, журналісти агенції на підтвердження своїх даних наводили також лист віце-президента PDVSA з фінансових питань Фернандо де Кінталя. У датованому 8 лютого документі де Кінталь згадував "нові банківські інструкції щодо здійснення платежів". Натомість у "Газпромбанку" заявили згодом, що венесуельський концерн відкрив свої рахунки у банку ще кілька років тому, і заперечили відкриття нових рахунків останнім часом.

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Венесуельський держконцерн PDVSA просить спільні підприємства направляти виручку від продажу нафти на рахунок в "Газпормбанку", пише Reuters. У січні на концерн наклав санкції Вашингтон. (10.02.2019)

Запровадженні санкції США спрямовані проти державного нафтового концерну Венесуели PdVSA. Венесуельська нафта продаватиметься, але отримані кошти підуть на рахунки, заблоковані для уряду Мадуро. (29.01.2019)

Упродовж років уряд соціалістів у Венесуелі жив без турбот завдяки нафтодоларам. Але нещодавно запровадженні санкції США можуть перекрити потік валюти до південноамериканської країни. (05.02.2019)

Нагадаємо, 28 січня міністерство фінансів США оголосило запровадження санкцій щодо нафтового сектора Венесуели. Південноамериканська країна, як і раніше, може продавати нафту на світовому ринку, проте виручені кошти направляються на заблоковані рахунки, доступу до яких не буде, зокрема, у глави Венесуели Ніколаса Мадуро. 15 лютого мінфін США розширив санкції проти нинішнього керівництва Венесуели, додавши до них і президента PDVSA, нагадує інформагенція dpa.

Венесуела є країною-членом ОПЕК і донедавна продавала понад 40 відсотків своєї нафти у США. Після того, як Вашингтон запровадив обмежувальні заходи, PDVSA вимагав від своїх іноземних партнерів вирішити, чи братимуть вони подальшу участь у спільних проектах.

У травні 2018 року в Венесуелі відбулися вибори глави держави. За даними ЦВК країни, перемогу здобув чинний глава Венесуели Ніколас Мадуро, котрий перебуває при владі з 2013 року. Опозиція бойкотувала вибори через недемократичність, а їхні результати не визнали Європейський Союз, США й низка країн Латинської Америки.

23 січня - після інавгурації Мадуро - голова Національної асамблеї Венесуели, опозиціонер Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим виконувачем обов'язків президента країни. Більшість країн Євросоюзу, у тому числі Німеччина, заявили про визнання Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели. Крім того, його визнали США і частина країн Латинської Америки, а також Організація американських держав.

Натомість Ніколаса Мадуро підтримують Росія, Китай, Іран, КНДР, Сирія, Куба, Нікарагуа та низка інших держав.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Курс конфронтації

    Майже через три тижні після того, як Хуан Гуайдо обійняв посаду спікера Національної асамблеї Венесуели, він оголосив себе на підставі конституції виконувачем обов'язків президента. Президент США Трамп не забарився з підтримкою 35-річного Гуайдо, але збройні сили Венесуели все ще підкоряються наказам президента Ніколаса Мадуро та відкидають запити на владу Гуайдо.

  • Протести у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Загиблі під час протестів

    Однак 27 військових таки пішли проти Мадуро, але їхній виступ провалився. З того часу ситуація в країні загострилась - почались протести і заворушення, як от у Каракасі. За даними Ценру моніторингу соціальної конфліктності, протягом 22-23 січня у них загинули щонайменше 13 людей, і більшість з них внаслідок застосування вогнепальної зброї.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Вісник надії Гуайдо

    Поцілунок спікера парламенту. Сотні тисяч відгукнулись на заклик опозиції вийти на вулицю. Вони висловлюють протест уряду Мадуро, якому вони закидають відповідальність за небачену інфляцію та репресії. Венесуельські єпископи закликають армію стати на захист народу. Самі ж протести вони назвали знаком надії.

  • Демонстранти з Каракаса

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    "Люди вимагають свободи і правової захищеності"

    Цього демонстранта у Каракасі двоє інших вивозять на мотоциклі в безпечне місце. У ніч на 24 січня у багатьох містах відбулись сутички між протестувальниками і поліцією. Президент США Дональд Трамп заявив: "Люди мужньо підняли голос проти Мадуро та вимагають свободи і правової захищеності".

  • Ніколас Мадуро на мітингу у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Мадуро мобілізує своїх прихильників

    На вулиці 23 січня вийшли і прихильники Мадуро. Вони відзначали річницю падіння диктатури Маркоса Переса Хіменеса, якого скинули у цей день 1958 року. Під час мітингу у Каракасі Мадуро пообіцяв захищати свій уряд і соціалістичний лад.

  • Протести у венесуельській діаспорі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Прапори Венесуели за кордоном

    Венесуелки вийшли на вулиці Гондурасу та тримають в руках плакати "Так Гуайдо, ні Мадуро". За час державної та споживчої кризи, яка накрила Венесуелу кілька років тому, країну залишили близько трьох мільйонів людей. В ООН нещодавно застерегли, що у 2019-му може відбутись ще одна хвиля масового виїзду з Венесуели.

    Автор: Інес Айзеле


DW.COM

Венесуела: боротьба за владу і протести

Лідер венесуельської опозиції та спікер парламенту Хуан Гуайдо кинув виклик Ніколасу Мадуро та оголосив себе виконувачем обов'язків президента. Боротьба за владу супроводжується кривавими протестами. (24.01.2019)  

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