Газові переговори ЄС-Україна-РФ: між "маразмом", конструктивом і оптимізмом

Євросоюз, Україна та Росія шукають компроміс, який дозволить транзит газу з РФ до ЄС територією України з 1 січня 2020 року. Дія чинного контракту між "Нафтогазом" і "Газпромом" завершується 31 грудня. Для знаходження компромісу сторони провели другий раунд переговорів на рівні міністрів у Брюсселі у понеділок, 21 січня. За підсумками усі три сторони дали окремі брифінги, які відбувалися паралельно.

"Маразм" і "сюрреалізм"

Українську делегацію на переговорах очолював міністр закордонних справ Павло Клімкін. Свій підсумковий брифінг він почав із заяви про "весь маразм цих консультацій", а також про їхній "сюрреалізм". Такі вирази він пояснив тим, що їхнім тлом стало очікування російською стороною "політичних змін" в Україні. "Наступні консультації мають відбутися у травні. Постійним тлом консультацій було (переконання російської делегації. - Ред.), що тоді щось зміниться, буде абсолютно інша реальність", - зазначив міністр.

Олександр Новак (фото з архіву)

РФ на переговорах представляв міністр енергетики Олександр Новак. Він непрямо підтвердив слова Клімкіна, коли зазначив: "На рівні міністрів ми будемо готові продовжувати консультації у травні".

Як відомо, 31 березня в Україні пройдуть президентські вибори. Згідно з опитуваннями, у перегонах лідирує Юлія Тимошенко, щоправда її перевага над конкурентами незначна.

Старий чи новий контракт

Чинний контракт було підписано за прем'єрства Тимошенко. В Україні її багато критикували за цей документ, а вона виступала на його захист. Клімкін же був дуже обуреним, що, за його словами, голова правління "Газпрому" Олексій Міллер "тричі наголосив на тому, що вони готові продовжити чинні контракти".

Сам Міллер з журналістами спілкуватися не захотів - після переговорів він, не зупиняючись, пройшов до виходу з Єврокомісії. А Олександр Новак лише висловив думку, що чинне законодавство України дозволяє подовжити нинішній контракт.

Утім, в Україні з 2009 року законодавство у газовій сфері цілковито змінилося. Так, у 2015 році ухвалили закон про ринок природного газу, який повинен запровадити вільну конкуренцію у цій сфері в країні за взірцем ЄС. Одним з ключових положень правил ЄС є незалежність оператора газотранспортної системи (ГТС). Нині ж цей оператор входить до складу "Нафтогазу". Тому в Україні планують провести "анбандлінг" "Нафтогазу", виділивши з його структури оператора ГТС. Проте чинний контракт з "Газпромом" цього не передбачає.

Андрій Коболєв (фото з архіву)

Тож українська сторона про подовження чинного контракту і чути не хоче. Клімкін називає його "договорняком". Голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, який давав брифінг разом з Клімкіним, був набагато стриманішим. Він висловив здивування пропозицією Міллера продовжити чинний контракт і наголосив, що його компанія готова розглядати майбутні угоди лише за умови їхньої повної відповідності законодавству ЄС, яке імплементують в Україні.

У цьому питанні Брюссель - на боці Києва. "Тут українська сторона має нашу цілковиту підтримку. Ми високо цінуємо їхні намагання цілковитої імплементації європейського газового права", - наголосив віце-президент Єврокомісії з питань енергетичного союзу Марош Шефчович. Він додав, що новий контракт "повинен відображати ці принципи, і це повинен бути такий саме контракт, як між "Газпромом" і західноєвропейськими компаніями".

Стокгольмський камінь спотикання

Іншим важливим питанням є судові спори між "Нафтогазом" і "Газпромом" у Стокгольмському арбітражі. Як відомо, у 2017-2018 роках він виніс рішення за двома справами, у підсумку яких "Газпром" залишився винним "Нафтогазу" близько 2,6 мільярда доларів США. Однак російська компанія не погодилася з рішенням і подала апеляцію.

Тож у нинішніх переговорах РФ очікує "відновлення балансу інтересів". "Для того, щоб перейти до конкретного обговорення контракту, по-перше, повинні бути врегульовані судові розгляди, які є між компаніями", - заявив Новак. Іншими двома вимогами він назвав те, щоб Україна представила свої нормативно-правові акти у газовій сфері та запропонувала конкурентні тарифи.

Андрій Коболєв заявив, що "Нафтогаз" відкритий до будь-яких варіантів, "але за умови, що вони відповідають уже ухваленим рішенням у Стокгольмі та передбачають повне виконання російською стороною своїх зобов'язань за обома програними кейсами".

Тим часом "Нафтогаз" ініціював розгляд нової справи проти "Газпрому" в Стокгольмі. Йдеться про близько 12 мільярдів доларів відшкодування за прискорену амортизацію та знецінення української ГТС, що передбачає Енергетична хартія. Виконавчий директор групи "Нафтогаз" Юрій Вітренко заявив перед переговорами в Брюсселі, що про 12 мільярдів доларів ідеться лише, якщо не буде транзиту після 2019 року. Якщо ж новий контракт буде укладено, то сума позову буде зменшена до двох мільярдів доларів.

Єврокомісію на переговорах представляв її віце-президент Марош Шефчович

Єврокомісія представила своє бачення

Зі свого боку, Шефчович представив на переговорах свій варіант транзиту газу з 2020 року. "Пропозиція покриває три основні параметри майбутньої транзитної угоди: тривалість, обсяги та тарифи", - зазначив він.

Деталі він називати відмовився, щоб не завадити досягненню успішного результату. "Я переконаний, що це - справедлива пропозиція, заснована на нашому ретельному аналізі", - додав єврокомісар. Утім, він усе ж пояснив своє бачення. Шефчович вважає за необхідне, щоб контракт був "цілковито сумісним з ЄС". Крім того, за його словами, контракт має бути довгостроковим, тобто з дією понад десять років. У цьому питанні розбіжностей, схоже, немає, адже Україна хоче саме такий контракт. І Новак заявив, що розраховує на довготривалий документ. Обсяги при цьому, на думку єврокомісара, повинні бути "комерційно життєздатними".

Попри розбіжності, усі сторони намагалися випромінювати оптимізм. Новак назвав переговори "конструктивними". Коболєв висловив "стриманий оптимізм".

А Шефчович очікує: "Якщо все піде добре та всі учасники працюватимуть на одну ціль, я переконаний, що цей процес завершать успішно до кінця цього року". Найближчими місяцями єврокомісару буде не до газових переговорів, адже з 1 лютого він іде у відпустку для участі у президентських виборах у Словаччині. Однак він окремо наголосив, що "час летить, спливає, і кожного дня ми наближаємося до кінця 2019 року, коли чинний контракт завершиться".