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Американські спецслужби та німецьке МВС попереджають, що російські хакери можуть проникнути у смартфони футбольних вболівальників. На ЧС-2018 вони рекомендують брати з собою старі кнопкові телефони без виходу в інтернет.
Тепер смартфон можна використовувати не лише для постів у Facebook, але і для самообстеження свого організму. Адже з'являється дедалі більше мобільних додатків та спеціальних пристроїв для самостійного контролю за здоров'ям. DW зібрала найцікавіші розробки.