Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Гаджети

Гаджети й діти: чи варто забороняти смартфони в школах?

Гаджети й діти: чи варто забороняти смартфони в школах? 29.10.2020

Українським школярам можуть заборонити смартфони на уроках. Відповідний законопроєкт зареєстрований у Верховній Раді. В Україні це друга спроба обмежити використання гаджетів у школі. Чи буде вона успішною?
Державний департамент США відкликає понад 110 віз співробітників російського Аерофлоту

Державний департамент США відкликає понад 110 віз співробітників російського "Аерофлоту" 20.10.2020

Причиною позбавлення віз є розкриття схеми контрабанди електроніки в Росію на 50 мільйонів доларів, у якій співробітники "Аерофлоту" були кур'єрами.
Смартфон-стартапи кинули виклик Google і Apple

Смартфон-стартапи кинули виклик Google і Apple 17.02.2020

Мобільні пристрої реєструють кожен наш крок, але ми все ще довіряємо Apple, Facebook та Android. А якщо "відмовитися від Google" і знову взяти під контроль свої дані? Два стартапи сподіваються, що ми зробимо саме так.

Німецькі вчені попереджають: смартфони шкідливі для психіки (23.01.2019) 23.01.2019

Ми зазираємо до смартфонів понад 200 разів на день, тобто дев'ять разів на годину. Сучасне супільство дедалі більше потерпає від залежності від мобільних додатків. Усім нам час взяти під контроль свої гаджети.

У Німеччині 90 відсотків населення користуються інтернетом

У Німеччині 90 відсотків населення користуються інтернетом 05.09.2018

Загалом 66,5 мільйона німців віком старше 10 років користуються інтернетом, що на три відсотки більше торішнього показника, повідомляє Федеральне відомство статистики ФРН.
Гаджети й здоров'я: як смартфон впливає на очі

Гаджети й здоров'я: як смартфон впливає на очі 29.06.2018

Інтуїтивно ми вже давно підозрювали, що тривале спілкування з гаджетами шкодить нашому здоров'ю. Тепер наші побоювання підтвердили фахівці.
Західні спецслужби рекомендують футбольним фанатам не брати до Росії гаджети

Західні спецслужби рекомендують футбольним фанатам не брати до Росії гаджети 13.06.2018

Американські спецслужби та німецьке МВС попереджають, що російські хакери можуть проникнути у смартфони футбольних вболівальників. На ЧС-2018 вони рекомендують брати з собою старі кнопкові телефони без виходу в інтернет.
Смартфон на роботі: що можна німцям

Смартфон на роботі: що можна німцям 24.04.2018

DW з'ясувала, як німецькі роботодавці ставляться до мобільних телефонів на робочому місці та в яких випадках через смартфон можна потрапити до суду.
Головні тренди CES-2018: ваші речі стежитимуть за вами (відео)

Головні тренди CES-2018: ваші речі стежитимуть за вами (відео) 10.01.2018

Найбільша у світі виставка споживчої електроніки CES відкрилася в Лас-Вегасі. DW розповідає про головні тренди CES-2018.

Як залежність від смартфонів впливає на мозок (01.12.2017) 01.12.2017

Близько половини підлітків зізнаються, що залежні від своїх смартфонів. Поки що така залежність не вважається хворобою. Утім, перші дослідження на цю тему засвідчують, що гаджети змінюють наш мозок.
США можуть заборонити ноутбуки у ручній поклажі на всіх міжнародних рейсах

США можуть заборонити ноутбуки у ручній поклажі на всіх міжнародних рейсах 28.05.2017

США можуть запровадити заборону на гаджети у ручній поклажі на всіх міжнародних авіарейсах, заявив міністр національної безпеки Джон Келлі.
Представлена оновлена Nokia 3310

Представлена оновлена Nokia 3310 27.02.2017

Оновлений телефон візуально дуже нагадує свого легендарного попередника, проте має заокруглені форми та кольоровий дисплей.

5 новітніх гаджетів для здоров'я (11.01.2017) 11.01.2017

Тепер смартфон можна використовувати не лише для постів у Facebook, але і для самообстеження свого організму. Адже з'являється дедалі більше мобільних додатків та спеціальних пристроїв для самостійного контролю за здоров'ям. DW зібрала найцікавіші розробки.
Коментар: Як iPhone перетворив нас на людей-роботів

Коментар: Як iPhone перетворив нас на людей-роботів 09.01.2017

9 січня 2007 року вперше показали iPhone. Відтоді він змінив і наше мислення, і нашу поведінку, вважає Мартін Муно.

Найшвидше авто та електронна шкіра: виставка CES у Лас-Вегасі (04.01.2017) 04.01.2017

На найбільшій в світі виставці споживчої електроніки демонструють ноу-хау майбутнього. Приміром, електронну шкіру або супершвідкісні електрокари.
Ринок планшетів серйозно скоротився, на авансцену вийшли гібриди

Ринок планшетів серйозно скоротився, на авансцену вийшли гібриди 01.11.2016

Планшети продовжують втрачати популярність - у минулому кварталі виробники на 15 відсотків скоротили відвантаження, тоді як продажі гібридних пристроїв зростають.
Інші статті