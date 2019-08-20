В Італії спливає час на формування нової коаліції

Італійські "Демократична партія" та "Рух п'яти зірок" не досягли успіху під час перемовин щодо формування урядової коаліції, вони мають час до 27 серпня.
Партія "Рух п'яти зірок" хоче зберегти крісло прем'єра за ексглавою уряду Джузеппе Конте, представники "Демократичної партія" виступають проти
Представники лівоцентристської "Демократичної партії" та "Руху п'яти зірок" не змогли домовитися на вихідних щодо створення урядової коаліції на вихідних, повідомляє агенція Reuters у неділю, 25 серпня.
За інформацією агентства, основною перепоною для досягнення домовленостей стала суперечка учасників щодо посади прем'єр-міністра країни. "Рух п'яти зірок" наполягає на збереженні прем'єрського крісла за безпартійним колишнім главою уряду Джузеппе Конте, який подав у відставку 20 серпня.
Водночас глава "Демократичної партії" Нікола Зінгаретті заявив, що будь-яка нова влада, яка хоче розірвати з минулим, також повинна замінити кадри. "Ми робимо все можливе для досягнення позитивного результату, але зараз цього немає", - сказав Зінгаретті. Він запросив представників "Руху п'яти зірок" на ще одну зустріч у понеділок, 26 серпня. Метою нинішніх переговорів між політичними силами є формування нової урядової коаліції в нинішньому складі парламенту.
Президент Італії Серджо Матарелла надав парламентським партіям час до 27 серпня для створення нового проурядового альянсу після розпаду коаліції партій "Ліга" та "Рух п'яти зірок" . Якщо нову коаліцію не буде сформовано, президент ініціює дострокові вибори.
Як повідомлялося, 8 серпня віцепрем'єр Італії та лідер партії "Ліга" Маттео Сальвіні заявив про відсутність парламентської більшості в урядовій коаліції та потребу в нових виборах у країні. Згодом Конте заявив, що йде у відставку. Тим часом, як зазначає Reuters, партія Сальвіні "Ліга" лідирує у соцопитуваннях.