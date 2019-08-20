В Італії спливає час на формування нової коаліції

Представники лівоцентристської "Демократичної партії" та "Руху п'яти зірок" не змогли домовитися на вихідних щодо створення урядової коаліції на вихідних, повідомляє агенція Reuters у неділю, 25 серпня.

За інформацією агентства, основною перепоною для досягнення домовленостей стала суперечка учасників щодо посади прем'єр-міністра країни. "Рух п'яти зірок" наполягає на збереженні прем'єрського крісла за безпартійним колишнім главою уряду Джузеппе Конте, який подав у відставку 20 серпня.

Водночас глава "Демократичної партії" Нікола Зінгаретті заявив, що будь-яка нова влада, яка хоче розірвати з минулим, також повинна замінити кадри. "Ми робимо все можливе для досягнення позитивного результату, але зараз цього немає", - сказав Зінгаретті. Він запросив представників "Руху п'яти зірок" на ще одну зустріч у понеділок, 26 серпня. Метою нинішніх переговорів між політичними силами є формування нової урядової коаліції в нинішньому складі парламенту.

Президент Італії Серджо Матарелла надав парламентським партіям час до 27 серпня для створення нового проурядового альянсу після розпаду коаліції партій "Ліга" та "Рух п'яти зірок" . Якщо нову коаліцію не буде сформовано, президент ініціює дострокові вибори.

Як повідомлялося, 8 серпня віцепрем'єр Італії та лідер партії "Ліга" Маттео Сальвіні заявив про відсутність парламентської більшості в урядовій коаліції та потребу в нових виборах у країні. Згодом Конте заявив, що йде у відставку. Тим часом, як зазначає Reuters, партія Сальвіні "Ліга" лідирує у соцопитуваннях.