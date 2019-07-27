В Італії близько 130 мігрантам кілька днів забороняють сходити на берег

Врятованих днями в Середземному морі 135 мігрантів продовжують утримувати на кораблі італійської берегової охорони. Як заявив у неділю, 28 липня, міністр транспорту Італії Даніло Тонінеллі, судну Gregoretti, однак, дозволили минулої ночі пришвартуватися у порту сицилійського міста Аугуста, повідомляє агенція dpa.

При цьому, за даними італійського міністерства внутрішніх справ, корабель зможуть залишити вагітна жінка разом зі своїм чоловіком та двома дітьми. Решту ж врятованих мігрантів італійський уряд планує випустити на берег лише тоді, коли з' ситуація з'ясується ситуція з їх розподіленням між країнами Євросоюзу. До цього процесу була залучена Єврокомісія.

Нагадаємо, у ніч на 26 липня італійська берегова охорона прийняла на своє судно 135 мігрантів, яких раніше врятували в морі з рибальського човна. Однак міністр внутрішніх справ Італії, віце-прем'єр країни Маттео Сальвіні відмовився прийняти судно з мігрантами, доки інші країни ЄС не погодяться їх розподілити між собою. У Єврокомісії після цього заявили, що займаються цим питанням на запит Рима.

Як зазначає dpa, нинішня ситуація нагадує випадок із судном Diciotti зі 177 мігрантами на борту, який стався минулого літа. Тоді італійський віце-прем'єр майже тиждень не дозволяв більшій частині мігрантів сходити на берег. Сальвіні, який очолює правопопулістську партію "Ліга Півночі", відомий своєю антимігрантською політикою.