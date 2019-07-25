В Іспанії призначили позачергові вибори

Виконувач обов'язків прем'єр-міністра Іспанії та голова Іспанської соціалістичної робітничої партії (ІСРП) Педро Санчес оголосив у вівторок, 17 вересня, про проведення нових позачергових виборів до парламенту країни, які заплановані на 10 листопада.

"У Конгресі немає більшості, яка б дозволила сформувати уряд. Тому у країні проведуть повторні вибори 10 листопада", - заявив Санчес після зустрічі із королем Феліпе VI.

Санчес заявив, що він "всіляко" намагався сформувати новий уряд, однак йому завадили це зробити. До цього в. о. прем'єр-міністра закликав представників лівопопулістської партії "Подемос" підтримати його, щоб не допустити дострокових виборів.

"Чоловіки і жінки Іспанії вже чітко висловили свою думку чотири рази. Вони вирішили йти вперед з прогресивним рухом на чолі із ІСРП… Ми попросимо вас бути ще чіткішими 10 листопада", - написав Санчес у соцмережі Twitter.

Того ж дня, після двох днів консультацій, у королівській родині поширили свою заяву. У ній зазначається, що ні Санчес, ні будь-який інший лідер партії не користуються парламентською підтримкою, необхідною для формування нового уряду.

Як повідомлялося, на дострокових парламентських виборах в Іспанії 28 квітня перемогла Іспанська соціалістична робітнича партія Педро Санчеса, який очолює іспанський уряд з червня 2018 року. Однак, для формування парламентської більшості партії Санчеса голосів не вистачило, тому вона проводила переговори з партією "Подемос" щодо формування коаліції, однак результатів ці перемовини не принесли.