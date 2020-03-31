 В Іспанії померла рекордна кількість людей через коронавірус | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.03.2020

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Новини

В Іспанії померла рекордна кількість людей через коронавірус

В Іспанії повідомили про 849 смертей внаслідок інфікування новим коронавірусом. Це - найбільша кількість летальних випадків внаслідок COVID-19 за один день в Іспанії.

Реанімаційний відділ лікарні поблизу Барселони

Реанімаційний відділ лікарні поблизу Барселони

В Іспанії у вівторок, 31 березня, міністерство охорони здоров'я країни повідомило про рекордний добовий показник смертельних випадків через викликане коронавірусом захворювання COVID-19 - 849. Як зауважує агенція новин dpa, ця кількість еквівалентна одній смерті кожні дві хвилини.

Всього в Іспанії зафіксували 94 тисячі випадків інфікування коронавірусом. Померли 8 189 хворих, а майже 20 тисяч одужали.

Тим часом, за даними інституту імені Джонса Гопкінса, загальна кількість інфікувань у світі перевищила 801 тисячу. При цьому 38,7 тисячі людей померли, а 172,6 тисячі осіб одужали.

Найбільша кількість інфікувань зафіксована у Сполучених Штатах Америки - 164,6 тисячі. Італія на другому місці у світі за кількістю інфікувань (101,7 тисяч) та на першому за кількістю летальних випадків - 11 591, одужали від COVID-19 14,6 тисячі італійців.

У Німеччині нараховується понад 67 тисяч заражень, 651 смертельних випадків та 15,8 тисячі одужань.

У Франції офіційно зареєстрували 45,1 тисячі інфікувань, понад три тисячі смертей та 7,9 тисячі випадків одужання.

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