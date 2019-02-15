В Іспанії відбуваються дострокові парламентські вибори

В Іспанії в неділю, 28 квітня, відбуваються дострокові парламентські вибори. Рішення про їх проведення було прийнято після того, як в середині лютого іспанський парламент відмовився схвалити бюджетний план на 2019 рік, запропонований урядом соціаліста Педро Санчеса. Окрім того, майже вся робота уряду блокувалася парламентською опозицією.

На нинішніх виборах буде обрано новий склад Конгресу депутатів (нижньої палати парламенту), а також більшість сенаторів (208 з 266 членів верхньої палати парламенту). У виборах беруть участь 80 партій та блоків.

За даними соціологічних опитувань, лідером перегонів є Іспанська соціалістична робітнича партія Санчеса. Її головним конкурентом вважають правоцентристську Народну партію Пабло Касадо. Лідерами також є ліберальна Громадянська партія, ліва партія "Подемос" та ультраправа партія "Вокс".

Як передбачають експерти, жодна з партій не отримає в 350-місцевому Конгресі депутатів абсолютної більшості в 176 депутатських мандатів, необхідних для формування однопартійного уряду. Тому переможцю доведеться вести коаліційні переговори, які можуть затягнутися на досить тривалий термін. Участь у голосуванні мають право взяти близько 37 мільйонів громадян.