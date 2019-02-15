 В Іспанії відбуваються дострокові парламентські вибори | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.04.2019

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Новини

В Іспанії відбуваються дострокові парламентські вибори

Лідером перегонів вважають Іспанську соціалістичну робітничу партію прем'єр-міністра Педро Санчеса. Конкуренцію їй складе правоцентристська Народна партія, але очікується, що жодна з них не отримає більшості.

Агітаційні плакати в Іспанії

Агітаційні плакати в Іспанії

В Іспанії в неділю, 28 квітня, відбуваються дострокові парламентські вибори. Рішення про їх проведення було прийнято після того, як в середині лютого іспанський парламент відмовився схвалити бюджетний план на 2019 рік, запропонований урядом соціаліста Педро Санчеса. Окрім того, майже вся робота уряду блокувалася парламентською опозицією.

На нинішніх виборах буде обрано новий склад Конгресу депутатів (нижньої палати парламенту), а також більшість сенаторів (208 з 266 членів верхньої палати парламенту). У виборах беруть участь 80 партій та блоків.

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Дострокові парламентські вибори в Іспанії відбудуться 28 квітня, повідомив очільник уряду країни Педро Санчес. (15.02.2019)

Близько 45 тисяч іспанців вийшли на акцію протесту в Мадрині проти прем'єра країни Педро Санчеса. Активісти переконані, що очільник уряду занадто м'яко поводиться з каталонськими сепаратистами. (10.02.2019)

За даними соціологічних опитувань, лідером перегонів є Іспанська соціалістична робітнича партія Санчеса. Її головним конкурентом вважають правоцентристську Народну партію Пабло Касадо. Лідерами також є ліберальна Громадянська партія, ліва партія "Подемос" та ультраправа партія "Вокс".

Як передбачають експерти, жодна з партій не отримає в 350-місцевому Конгресі депутатів абсолютної більшості в 176 депутатських мандатів, необхідних для формування однопартійного уряду. Тому переможцю доведеться вести коаліційні переговори, які можуть затягнутися на досить тривалий термін. Участь у голосуванні мають право взяти близько 37 мільйонів громадян.

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