В Іраку спалахнули антиурядові протести: двоє загиблих, сотні поранених

Під час протестів, які відбулися по всьому Іраку у вівторок, 1 жовтня, загинули щонайменше двоє людей. Ще близько 200 осіб, серед яких близько 40 правоохоронців, отримали поранення, повідомив уряд країни.

Протестувальники в центрі Багдада

Протестувальники виступають проти безробіття, корупції в уряді та низької якості державних послуг, зокрема, відключення електроенергії та нестачі води. Міністерства внутрішніх справ та охорони здоров'я Іраку висловили жаль через те, що "мирні протести" у Багдаді та інших містах були зіпсовані "насильницькими діями з боку групи бунтівників". В уряді закликали протестувальників до стриманості.

Поліція розганяла мітингарів сльозогінним газом

У Багдаді на площі Тахрір зібрались близько тисячі протестувальників. Поліція застосувала проти них сльозогінний газ, водомети та зброю. Деякі мітингарі намагались перейти через міст Республіки та потрапити до урядового кварталу. Однак поліція заблокувала міст за допомогою металевих барикад та вантажівок. Лідер іракських шиїтів Муктада ас-Садр закликав президента, уряд та парламент провести розслідування подій на площі Тахрір.