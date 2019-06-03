 В Іраку спалахнули антиурядові протести: двоє загиблих, сотні поранених | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.10.2019

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Новини

В Іраку спалахнули антиурядові протести: двоє загиблих, сотні поранених

Демонстранти в Іраку протестують проти безробіття та корупції. У центрі Багдада поліція застосувала проти мітингарів сльозогінний газ та водомети. Внаслідок сутичок загинуло щонайменше дві особи.

На протести в Іраку вийшли тисячі людей

На протести в Іраку вийшли тисячі людей

Під час протестів, які відбулися по всьому Іраку у вівторок, 1 жовтня, загинули щонайменше двоє людей. Ще близько 200 осіб, серед яких близько 40 правоохоронців, отримали поранення, повідомив уряд країни.

Протестувальники в центрі Багдада

Протестувальники в центрі Багдада

Протестувальники виступають проти безробіття, корупції в уряді та низької якості державних послуг, зокрема, відключення електроенергії та нестачі води. Міністерства внутрішніх справ та охорони здоров'я Іраку висловили жаль через те, що "мирні протести" у Багдаді та інших містах були зіпсовані "насильницькими діями з боку групи бунтівників". В уряді закликали протестувальників до стриманості.

Поліція розганяла мітингарів сльозогінним газом

Поліція розганяла мітингарів сльозогінним газом

У Багдаді на площі Тахрір зібрались близько тисячі протестувальників. Поліція застосувала проти них сльозогінний газ, водомети та зброю. Деякі мітингарі намагались перейти через міст Республіки та потрапити до урядового кварталу. Однак поліція заблокувала міст за допомогою металевих барикад та вантажівок. Лідер іракських шиїтів Муктада ас-Садр закликав президента, уряд та парламент провести розслідування подій на площі Тахрір.

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Щонайменше троє загиблих під час заворушень у іракській Басрі  

В іракській Басрі через заворушення запровадили комендантську годину

Після масових заворушень в іракському місті Басра запровадили комендантську годину. Демонстрації проти корупції та забруднення питної води голова уряду Іраку назвав "політичним саботажем". (08.09.2018)  

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Щонайменше двоє людей загинули під час протестів на півдні Іраку, які відбуваються через безробіття та проблеми з електрикою і водопостачанням. Прем'єр країни пообіцяв направити в регіон додаткові інвестиції. (15.07.2018)  

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