В Іраку знайшли понад 200 масових поховань жертв ІД

В іракських регіонах, які перебували під контролем терористичного угрупування "Ісламська держава", знайшли понад двісті масових поховань із останками близько 12 тисяч осіб, вбитих бойовиками-ісламістами. Про це йдеться у доповіді Управління Верховного комісара ООН з прав людини, оприлюдненій у вівторок, 6 листопада.

Могили були виявлені в провінціях Ніневія, Кіркук, Салах аль-Дін та Анбар на північному заході країни. Точну кількість жертв важко оцінити, оскільки поки що були розкопані 28 з 202 могил. Були ексгумовані 1258 тіл. Серед них - жінки, діти, люди похилого віку та інваліди, а також іракські військові та правоохоронці. Найменша масова могила в Мосулі містить вісім тіл, у найбільшій, яка розташована на південь від міста - останки близько чотирьох тисяч людей.

Місія ООН в Іраку закликала Багдад розкопати усі поховання, щоб родичі загиблих могли дізнатися про їхню долю. Окрім того, це є свідченням воєнних злочинів. "Масові поховання, задокументовані у нашій доповіді, свідчать про жахливі людські втрати, страждання та шокуючу жорстокість", - зазначив спецпосланець ООН в Іраку Ян Кубіс.

Раніше ООН повідомляла, що бойовики ІД вбили в Іраку близько 33 тисяч цивільних осіб та поранили понад 55 тисяч. У період з червня по грудень 2014 року бойовики ІД захопили контроль над третиною території країни. На підконтрольних територіях терористи проголосили "халіфат" та закони шаріату. У 2017 році іракський уряд проголосив перемогу над "Ісламською державою", втім, за даними ООН, в Іраку та сусідній Сирії досі залишається від 20 до 30 тисяч бойовиків ІД.

Дивитись відео 00:48 Now live 00:48 хв Поділитись Що залишилося від соборної мечеті в Мосулі? (22.06.2017) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/2f95G Що залишилося від соборної мечеті в Мосулі? (22.06.2017)