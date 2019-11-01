 В Іраку відбулися наймасштабніші протести з початку демонстрацій | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.11.2019

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Новини

В Іраку відбулися наймасштабніші протести з початку демонстрацій

Десятки тисяч людей взяли участь у протестах з вимогою перезавантаження політичної системи Іраку та проти втручання Ірану у життя країни. Не обійшлося без зіткнень з силовиками.

Протести на площі Тахрір у іракському Багдаді

Протести на площі Тахрір у іракському Багдаді

В антиурядовій акції протесту на майдані Тахрір у столиці Іраку Багдаді взали участь десятки тисяч осіб. Демонстрація, що відбулася у п'ятницю, 1 листопада, стала найбільшою від початку протестів близько місяця тому, пише інформаційне агентство AP.

Деякі західні ЗМІ повідомляють про сотні тисяч учасників, які приєдналися до акції попри жорсткі дії влади, що вже призвели до десятків жертв. Згідно з повідомленням AP, площа Тахрір та прилеглі до неї бульвари були заповнені натовпом протестувальників із іракськими національними прапорами.

Водночас правоохоронці посилили барикади на мостах, що ведуть до так званої "зеленої зони", в якій розташовані урядові будівлі. У спробах подолати лави правоохоронців постраждало щонайменше 350 осіб. До поранень призвели газові та шумові гранати і гумові кулі, які силовики використовували, аби стримати протестувальників.

Жорсткі дії силовиків в Іраку вже стали причиною загибелі більше 255 осіб

Жорсткі дії силовиків в Іраку вже стали причиною загибелі більше 255 осіб

Від початку протестів в Іраку загинуло щонайменше 255 осіб, включно із двома людьми, що померли у п'ятницю через отримані раніше поранення, зазначає AP із посиланням на джерела у серед місцевих безпекових та медичних працівників.

DW.COM

Протестувальники вимагають перезавантаження влади, що утвердилася у країні після американської військової операції у 2003 році. На думку прихильників протестного руху, чинний уряд просякнутий корупцією і не здатен подолати безробіття та надавати державні послуги належної якості.

Багато демонстрантів також звинувачують Іран, що, на їхню думку, має безпосередній вплив на великі іракські політичні партії та озброєні загони, пов'язані із владою. Одним із проявів такого ставлення до Тегерана під час п'ятничної акції став той факт, що демонстранти топтали іранський прапор із намальованою на ньому свастикою.

На демонстрацію у п'ятницю відреагували і у Вашингтоні. Державний секретар США Майк Помпео заявив, що уряд "має дослухатися до легітимних вимог людей Іраку, які вийшли на вулиці, аби їхній голос було почуто".

Помпео також закликав усі сторони утриматися від насильства та додав, що народ Іраку заслуговує на справжню підзвітність (влади. - Ред.) та справедливість".

Політичне керівництво Ірану та підтримувані ним у Іраку сили звинувачують "зовнішні сили" у сіянні ворожнечі в країні та підбурюванні протестів.

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