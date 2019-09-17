 В Ізраїлі знайшли мертвим китайського посла | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.05.2020

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Новини

В Ізраїлі знайшли мертвим китайського посла

Тіло посла Китаю в Ізраїлі знайшли на території його резиденції.

Працівник ізраїльскої поліції стоїть перед входом до резиденції посла Китаю в Ізраїлі

Працівник ізраїльскої поліції стоїть перед входом до резиденції посла Китаю в Ізраїлі

Китайський посол в Ізраїлі Ду Вей був знайдений мертвим в неділю, 17 травня, у своїй резиденції на околиці Тель-Авіва, містечку Герцлія. Про це офіційний представник ізраїльської поліції Мікі Розенфельд повідомив в коментарі агенції AFP.

Він також додав, що поліція веде розслідування обставин смерті посла.

Перед призначенням до Ізраїлю 57-річний Ду Вей обіймав посаду посла Китаю в Україні.

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За даними місцевої газети "Гаарец Дейлі", в початкових повідомленнях говорилося, що співробітники знайшли Ду Вея мертвим в його ліжку і що ніяких ознак насильства виявлено не було.

Згідно з повідомленням служби першої медичної допомоги, на яке посилається газета, причиною смерті, ймовірно, міг стати серцевий напад.

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