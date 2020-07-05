В Ізраїлі зафіксували рекордну добову кількість заражень коронавірусом

В Ізраїлі 9 липня зафіксували "антирекорд" - майже півтори тисячі нових випадків зараження коронавірусом. У кварталах п'яти міст країни оголошено локдаун.
Добова кількість нових випадків зараження коронавірусом в Ізраїлі сягнула в четвер, 9 липня, рекордної позначки - 1464 випадки. До цього з початку пандемії COVID-19 в країні зафіксували 35,5 тисячі інфікувань.
Чекрез спалах захворюваності в ніч на п'ятницю, 10 липня, ізраїльський уряд на тиждень обмежив на можливість виходу надвір жителів кварталів п'яти міст, зокрема Єрусалима, а також в'їзду та виїзду з них. Ці обмеження набудуть чинності опівдні 10 липня. Щоб пом'якшити економічні наслідки локдауну, уряд підготував пакет допомоги.
Прем'єр-міністра Ізраілю Біньяміна Нетаньяху критикують за його політику щодо протидії поширенню епідемії COVID-19, зокрема за надто швидке послаблення карантинних заходів та брак підготовки до другої хвилі захворювання.
Син американської медіамагнатки Шарі Редстоун приїхав в країну відвідати брата, який проходить службу в армії, але провів ніч вдома у своєї подруги. (14.06.2020)