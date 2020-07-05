 В Ізраїлі зафіксували рекордну добову кількість заражень коронавірусом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.07.2020

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Новини

В Ізраїлі зафіксували рекордну добову кількість заражень коронавірусом

В Ізраїлі 9 липня зафіксували "антирекорд" - майже півтори тисячі нових випадків зараження коронавірусом. У кварталах п'яти міст країни оголошено локдаун.

В Ізраїлі зафіксували рекордну добову кількість заражень коронавірусом

Добова кількість нових випадків зараження коронавірусом в Ізраїлі сягнула в четвер, 9 липня, рекордної позначки - 1464 випадки. До цього з початку пандемії COVID-19 в країні зафіксували 35,5 тисячі інфікувань.

Чекрез спалах захворюваності в ніч на п'ятницю, 10 липня, ізраїльський уряд на тиждень обмежив на можливість виходу надвір жителів кварталів п'яти міст, зокрема Єрусалима, а також в'їзду та виїзду з них. Ці обмеження набудуть чинності опівдні 10 липня. Щоб пом'якшити економічні наслідки локдауну, уряд підготував пакет допомоги.

Прем'єр-міністра Ізраілю Біньяміна Нетаньяху критикують за його політику щодо протидії поширенню епідемії COVID-19, зокрема за надто швидке послаблення карантинних заходів та брак підготовки до другої хвилі захворювання.

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