В ЄС остаточно ухвалили заборону на одноразовий пластик

Рада ЄС у вівторок, 21 травня, схвалила директиву, яка передбачає заборону в ЄС деяких одноразових пластикових виробів, для яких існує альтернатива. Про це повідомляється на сайті Ради ЄС. Нинішнє затвердження є заключним етапом процедури ухвалення відповідної директиви, за яку раніше проголосував Європарламент.

"Однією з основних цілей цієї директиви є зменшення кількості пластикових відходів, які ми створюємо. Згідно з новими правилами, пластикові тарілки, столові прибори, трубочки для пиття, тримачі для повітряних кульок та ватні палички одноразового використання будуть заборонені до 2021 року", - йдеться у повідомленні Ради ЄС.

Крім того, до 2029 року дев'ять з десяти використаних пластикових пляшок повинні бути зібрані у сміття відсортованими. А пластикові пляшки, які наявні в продажу, до 2025 року повинні містити щонайменше чверть матеріалу, придатного для переробки, а до 2030 року - 30 відсотків.

Крім того, директива передбачає можливість притягати до відповідальності виробників пластикової продукції, а також - залучати тютюнову галузь до відшкодування коштів за утилізацію недопалків.

Тепер уряди країн-членів ЄС мають два роки, щоб привести свої національні законодавства у відповідність до нових норм.

Як повідомлялося, за даними Єврокомісії, заборонені новими правилами одноразові вироби становлять 70 відсотків відходів, що потрапляють до океанів світу, становлячи загрозу для дикої природи та рибних ресурсів.