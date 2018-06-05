В ЄС застерегли від загрози для свободи преси

Верховна представниця ЄС із зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні застерегла від небезпек для свободи слова в Європейському Союзі. Про це вона сказала в п'ятницю, 3 травня, за нагоди Всесвітнього дня свободи преси від імені всіх 28 країн-членів ЄС.

"Ми стаємо свідками дедалі частіших спроб обмежити свободу ЗМІ, зокрема, і через систематичний підрив їхнього авторитету", - заявила Могеріні, цитує агенція новин dpa.

Проблема дезінформації

Нині одним із найбільших викликів для роботи ЗМІ стало поширення дезінформації, наголосила Могеріні. "Дезінформація негативно впливає на демократичні процеси і громадські дискусії у всьому світі, те саме стосується й Європейського Союзу", - переконана головна дипломатка ЄС. На тлі цього очільниця європейської дипломатії вказала на посилення Єврокомісією боротьби з дезінформацією. Серед іншого це означатиме більшу відповідальність для соціальних мереж, пояснила дипломатка.

Саму пресу Могеріні назвала "наріжним каменем демократії". "Без справді вільної преси демократії не буде", - застерегла вона. На тлі цього Могеріні визнала, що журналісти-розслідувачі переймають на себе роль контролерів у суспільстві. Вони зокрема допомагають суспільству переконатися, що "уряди та інстанції на всіх рівнях несуть відповідальність за те, що стосується їхньої діяльності та обов'язків", зазначила Могеріні.

У Берліні вказують на необхідність захисту незалежних ЗМІ

На важливості незалежних ЗМІ для суспільства наголосили також і в Берліні. Журналісти потрібні для того, щоб критично оцінювати та перевіряти роботу урядів, заявила речниця німецького уряду Ульріке Деммер (Ulrike Demmer) під час прес-конференції в Берліні.

За її словами, на тлі особливостей нинішнього часу, коли щодня доводиться стикатися з велетенським потоком інформації, серед якого можна зустріти й фейкові новини та відверту брехню, журналістика набуває ще більшого значення.

Незалежна та вільна журналістика - важлива річ для суспільства. "Саме це робить наше суспільство сильним", - наголосила Деммер, цитує агенція новин epd. Утім, вона визнала, що чиновникам та урядовцям не завжди легко, коли їх "допікають" журналісти.

Захист журналістів

Речниця німецького уряду, посилаючись на дані міжнародної організації "Журналісти без кордонів", згадала й труднощі, з якими газетярі та працівники ЗМІ стикаються у світі. Серед таких - спроби перешкодити роботі журналістів, погрози, утиски, а нерідко доходить до того, що журналісти мають навіть побоюватися за власне життя.

Вже цього року в світі загинуло дев'ятеро репортерів, в тому числі по троє в Афганістані та Мексиці. Тож свободу слова потрібно щодня захищати, наголосила представниця прес-служби німецького уряду.

Як повідомлялося, в опублікованому 18 квітня щорічному індексі свободи ЗМІ у світі станом на 2019 рік, який підготувала правозахисна організація "Репортери без кордонів", Україна посіла 102 місце, що на одну позначку нижче порівняно з торішнім показником.

Німеччина цьогоріч - на 13 місці. Найкраща ситуація зі свободою слова в Норвегії.

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