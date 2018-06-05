 В ЄС застерегли від загрози для свободи преси | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.05.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

В ЄС застерегли від загрози для свободи преси

Систематичний підрив авторитету ЗМІ становить серйозну загрозу для свободи преси, вважає головна європейська дипломатка Федеріка Могеріні.

Свобода преси

Верховна представниця ЄС із зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні застерегла від небезпек для свободи слова в Європейському Союзі. Про це вона сказала в п'ятницю, 3 травня, за нагоди Всесвітнього дня свободи преси від імені всіх 28 країн-членів ЄС.

"Ми стаємо свідками дедалі частіших спроб обмежити свободу ЗМІ, зокрема, і через систематичний підрив їхнього авторитету", - заявила Могеріні, цитує агенція новин dpa.

Проблема дезінформації

Нині одним із найбільших викликів для роботи ЗМІ стало поширення дезінформації, наголосила Могеріні. "Дезінформація негативно впливає на демократичні процеси і громадські дискусії у всьому світі, те саме стосується й Європейського Союзу", - переконана головна дипломатка ЄС. На тлі цього очільниця європейської дипломатії вказала на посилення Єврокомісією боротьби з дезінформацією. Серед іншого це означатиме більшу відповідальність для соціальних мереж, пояснила дипломатка. 

Саму пресу Могеріні назвала "наріжним каменем демократії". "Без справді вільної преси демократії не буде", - застерегла вона. На тлі цього Могеріні визнала, що журналісти-розслідувачі переймають на себе роль контролерів у суспільстві. Вони зокрема допомагають суспільству переконатися, що "уряди та інстанції на всіх рівнях несуть відповідальність за те, що стосується їхньої діяльності та обов'язків", зазначила Могеріні. 

У Берліні вказують на необхідність захисту незалежних ЗМІ

На важливості незалежних ЗМІ для суспільства наголосили також і в Берліні. Журналісти потрібні для того, щоб критично оцінювати та перевіряти роботу урядів, заявила речниця німецького уряду Ульріке Деммер (Ulrike Demmer) під час прес-конференції в Берліні.

DW.COM

Сьогодні, 3 травня, відзначають Всесвітній день свободи преси. Хоча для святкування навряд чи є підстави, вважає шеф-редакторка DW Інес Поль і пропонує три кроки, які можуть посилити свободу слова. (03.05.2019)

Свободу преси дедалі частіше обмежують не лише в авторитарних, а й демократичних країнах. Це ставить під загрозу існування демократії як такої, вважає головна редакторка DW Інес Поль. (27.12.2018)

Засновник інтернет-велетня Amazon Джефф Безос заявив про шантаж стосовно нього з боку бульварного видання National Enquirer через амурні фото. У цьому конфлікті певна роль відводиться і президенту США Дональду Трампу. (08.02.2019)

Україна опустилася на сходинку нижче у рейтингу свободи преси - насамперед через такі негативні фактори, як насильство проти журналістів-розслідувачів та війну на Донбасі, пояснюють правозахисники. (18.04.2019)

Особи, які викривають правопорушення, в майбутньому мають бути краще захищеними, вирішив Європарламент. (17.04.2019)

За її словами, на тлі особливостей нинішнього часу, коли щодня доводиться стикатися з велетенським потоком інформації, серед якого можна зустріти й фейкові новини та відверту брехню, журналістика набуває ще більшого значення.

Незалежна та вільна журналістика - важлива річ для суспільства. "Саме це робить наше суспільство сильним", - наголосила Деммер, цитує агенція новин epd. Утім, вона визнала, що чиновникам та урядовцям не завжди легко, коли їх "допікають" журналісти.

Захист журналістів

Речниця німецького уряду, посилаючись на дані міжнародної організації "Журналісти без кордонів", згадала й труднощі, з якими газетярі та працівники ЗМІ стикаються у світі. Серед таких - спроби перешкодити роботі журналістів, погрози, утиски, а нерідко доходить до того, що журналісти мають навіть побоюватися за власне життя.

Вже цього року в світі загинуло дев'ятеро репортерів, в тому числі по троє в Афганістані та Мексиці. Тож свободу слова потрібно щодня захищати, наголосила представниця прес-служби німецького уряду.

Як повідомлялося, в опублікованому 18 квітня щорічному індексі свободи ЗМІ у світі станом на 2019 рік, який підготувала правозахисна організація "Репортери без кордонів", Україна посіла 102 місце, що на одну позначку нижче порівняно з торішнім показником.

Німеччина цьогоріч - на 13 місці. Найкраща ситуація зі свободою слова в Норвегії.

Дивитись відео 02:19

Прослуховування журналістів: приклади "свободи слова" в Україні (05.09.2018)

Дивитись відео 01:19

Анґела Меркель про виклики перед DW (05.06.2018)

Аудіо й відео до теми

Прослуховування журналістів: приклади "свободи слова" в Україні (05.09.2018)  

Анґела Меркель про виклики перед DW (05.06.2018)  

Також за темою

Symbolbild Pressefreiheit / Tag der Pressefreiheit

"Репортери без кордонів": В Україні погіршилася ситуація зі свободою слова 18.04.2019

Україна опустилася на сходинку нижче у рейтингу свободи преси - насамперед через такі негативні фактори, як насильство проти журналістів-розслідувачів та війну на Донбасі, пояснюють правозахисники.

Europäisches Parlament in Straßburg | Rede zur Lage der EU von Jean-Claude Juncker

Європарламент посилює захист "викривачів" та "інформаторів" 17.04.2019

Особи, які викривають правопорушення, в майбутньому мають бути краще захищеними, вирішив Європарламент.

Polen Zeitungskiosk

Чи існує загроза цензури в Польщі? 12.12.2018

Урядова націонал-консервативна партія "Право і справедливість", а також держустанови намагаються залякати критичні до влади ЗМІ. Приміром, Нацбанк вирішив боротися з матеріалами про корупцію у фінансовому секторі.

Реклама

Докладно

Новообраний президент України Володимир Зеленський

Несистемний Зеленський проти системи Путіна

Втягуючись у затяжне протистояння з коміком Зеленським, Путін сам може стати посміховиськом, вважає Сергій Руденко.  

Володимир Зеленський

Чого очікують від Зеленського німецькі інвестори?

Німецькі фірми позитивно оцінюють реформи, розпочаті Порошенком. Але від його наступника вони очікують більшого.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  