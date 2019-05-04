В ЄС закликали до деескалації ситуації на кордоні між Ізраїлем і Сектором Гази

У Європейському Союзі закликали палестинців Сектора Гази припинити обстріл території Ізраїлю, щоб уникнути подальших жертв. Відповідну заяву речниця зовнішньополітичної служби ЄС поширила в суботу, 4 травня. "Потрібно терміново припинити ракетні обстріли з (Сектора. - Ред.) Гази в бік Ізраїлю. Потрібна негайна деескалація цієї небезпечної ситуації для того, щоб гарантувати захист життя цивільним громадянам", - йдеться в заяві, цитує агенція новин AFP.

Як ізраїльтяни, так і палестинці "мають право жити в мирі, безпеці та гідності", зазначається в документі.

Кількість жертв сутичок зросла

Тим часом в Секторі Гази повідомили про загибель однорічної дитини та її 37-річної матері внаслідок здійснених ізраїльською стороною обстрілів у відповідь на ракетний вогонь з боку палестинців. Перед цим палестинці заявили про смерть 22-річного чоловіка від вогню армії Ізраїлю. Також повідомлялося про кількох поранених мирних палестинців.

Натомість в ізраїльській армії заявили, що ведуть вогонь лише по позиціях бойовиків руху ХАМАС. Про загибель мирних жителів з палестинського боку ізраїльські військові поки що не володіють інформацією.

В Ізраїлі теж заявили про потерпілих унаслідок обстрілів з боку Сектора Гази. За даними ізраїльської поліції, унаслідок падіння на ізраїльській території палестинських ракет дістали поранень багато ізраїльтян. Серед потерпілих 50-річна жінка з міста Кір'ят-Гат, яка опинилася неподалік від місця вибуху ракети й отримала тяжкі тілесні ушкодження. Ще одна 50-річна ізраїльтянка постраждала під час ракетного обстрілу міста Ашкелон. У поліції кажуть і про багатьох інших потерпілих.

Упродовж дня з Сектора Гази на ізраїльську територію було випущено понад 200 ракет. Частину з них перехопили ізраїльські системи протиповітряної оборони, наголосили в міноборони Ізраїлю.

Нагадаємо, раніше цього дня на тлі ескалації ситуації ізраїльські силовики зібрали кризову нараду. Армія країни зранку 4 травня оголосила про перекриття доступу до території поблизу кордону з Сектором Гази.

Раніше за посередництва Єгипту до проведення парламентських виборів у Ізраїлі 9 квітня між ізраїльтянами та рухом ХАМАС було досягнуто перемир'я.

Вже понад рік в Секторі Гази тривають протести та виступи палестинців проти дій Ізраїлю. Палестинські мітингарі вимагають зняти блокаду Сектора Гази з ізраїльського боку. З березня 2018 року під час демонстрацій, котрі нерідко переростали в протистояння з ізраїльськими силовиками, загинуло вже щонайменше 270 палестинців. Більшість з них загинула безпосередньо на кордоні з Ізраїлем.