В Європейській народній партії висунули ультиматум Віктору Орбану

Голова фракції Європейської народної партії (ЄНП) в Європарламенті, кандидат на посаду голови Єврокомісії Манфред Вебер (Manfred Weber) висунув ультиматум угорському прем'єру Віктору Орбану, якщо партія останнього "Фідес" бажає залишитися у складі ЄНП. "Віктор Орбан має негайно і остаточно припинити антибрюссельську кампанію свого уряду", - заявив Вебер в інтерв'ю німецькій газеті Bild, фрагменти якого опубліковані у вівторок, 5 березня. Також, за словами голови фракції ЄНП, Орбан має вибачитися перед іншими партіями у складі ЄНП за свої антиєвропейські висловлювання.

Нагадаємо, керівництво ЄНП має голосувати щодо подальшого перебування "Фідес" у лавах європейського об'єднання правоцентристів 20 березня. Причиною невдоволення багатьох партій-членів ЄНП стала медіакампанія угорського уряду, в рамках якої на вулицях країни були розміщені плакати з фото голови Єврокомісії Жана-Клода Юнкера та американського мільярдера Джорджа Сороса і з підписами, що вони заохочують міграцію до ЄС. В Єврокомісії заперечили це твердження.

Вебер також зазначив, що вимагає від Орбана залишити у країні Центральноєвропейський університет (CEU), який працює за підтримки Сороса. "Важливо, щоб підтримуваний Соросом Центральноєвропейський університет залишився у Будапешті, щоб було гарантоване його там існування, та він знову зміг видавати там дипломи США", - зазначив Вебер, цитує агентство Reuters. Наприкінці минулого року університет заявив, що має перенести акредитовані в США навчальні курси з Будапешта до Відня через ухвалений закон, який спрямований на унеможливлення продовження його роботи в Угорщині.

Тим часом у "Фідес" заявили, що партія не хоче залишати ЄНП. "Фідес" не хоче йти з ЄНП, наша мета - зміцнити антиміграційні сили всередині ЄНП", - заявив речник партії.