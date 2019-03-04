 В Європейській народній партії висунули ультиматум Віктору Орбану | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.03.2019

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Новини

В Європейській народній партії висунули ультиматум Віктору Орбану

Щоб партія угорського прем'єра "Фідес" залишилася у складі Європейської народної партії, Орбан має припинити антиєвропейську кампанію в Угорщині та вибачитися перед іншими партіями у складі ЄНП, заявив Мартін Вебер.

Манфред Вебер вимагає вибачень від Віктора Орбана

Манфред Вебер вимагає вибачень від Віктора Орбана

Голова фракції Європейської народної партії (ЄНП) в Європарламенті, кандидат на посаду голови Єврокомісії Манфред Вебер (Manfred Weber) висунув ультиматум угорському прем'єру Віктору Орбану, якщо партія останнього "Фідес" бажає залишитися у складі ЄНП. "Віктор Орбан має негайно і остаточно припинити антибрюссельську кампанію свого уряду", - заявив Вебер в інтерв'ю німецькій газеті Bild, фрагменти якого опубліковані у вівторок, 5 березня. Також, за словами голови фракції ЄНП, Орбан має вибачитися перед іншими партіями у складі ЄНП за свої антиєвропейські висловлювання.

Нагадаємо, керівництво ЄНП має голосувати щодо подальшого перебування "Фідес" у лавах європейського об'єднання правоцентристів 20 березня. Причиною невдоволення багатьох партій-членів ЄНП стала медіакампанія угорського уряду, в рамках якої на вулицях країни були розміщені плакати з фото голови Єврокомісії Жана-Клода Юнкера та американського мільярдера Джорджа Сороса і з підписами, що вони заохочують міграцію до ЄС. В Єврокомісії заперечили це твердження.

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Через скандал з медіакомпанією проти голови Єврокомісії Юнкера і мільярдера Сороса, яку розгорнув угорський уряд, члени Європейської народної партії ініціювали виключення зі свого складу партії Орбана "Фідес". (04.03.2019)

У ЄС обурені медіакампанією, яку уряд Віктора Орбана розгорнув в Угорщині щодо голови Єврокомісії Жана-Клода Юнкера і мільярдера Джорджа Сороса. У Будапешті закидають їм підтримку нелегальної міграції. (20.02.2019)

Вебер також зазначив, що вимагає від Орбана залишити у країні Центральноєвропейський університет (CEU), який працює за підтримки Сороса. "Важливо, щоб підтримуваний Соросом Центральноєвропейський університет залишився у Будапешті, щоб було гарантоване його там існування, та він знову зміг видавати там дипломи США", - зазначив Вебер, цитує агентство Reuters. Наприкінці минулого року університет заявив, що має перенести акредитовані в США навчальні курси з Будапешта до Відня через ухвалений закон, який спрямований на унеможливлення продовження його роботи в Угорщині. 

Тим часом у "Фідес" заявили, що партія не хоче залишати ЄНП. "Фідес" не хоче йти з ЄНП, наша мета - зміцнити антиміграційні сили всередині ЄНП", - заявив речник партії.

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