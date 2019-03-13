В Єврокомісії стримано відреагували на голосування щодо Brexit у Лондоні

У Єврокомісії стримано відреагували на результати останнього голосування британського парламенту щодо виходу Великобританії з ЄС (Brexit), повідомляє Deutschlandfunk. У п'ятницю, 15 березня, речник Єврокомісії поінформував, що голосування Палати громад про перенесення дати виходу королівства зі складу Євросоюзу "взято до відома". В ЄС таке рішення має підтримати кожен із членів блоку, причому, за словами представника Єврокомісії, їм йтиметься про пріоритет у функціонуванні інституцій ЄС. Члени ЄС також мають погодити строк, на який переноситься Brexit.

Ввечері 14 березня британський парламент проголосував за перенесення дати Brexit, який зараз запланований на 29 березня. "За" перенесення цієї дати на три місяці віддали голоси 412 депутатів, "проти" проголосували 202. Раніше прем'єр-міністерка країни Тереза Мей заявляла, що британський уряд звернеться до Євросоюзу з проханням відтермінувати дату виходу зі складу ЄС на три місяці - до 30 червня 2019 року, у тому разі, якщо парламент з третьої спроби схвалить угоду про Brexit. Якщо Лондон обґрунтовано проситиме відтермінувати дату Brexit, то країни-члени ЄС розглянуть таке прохання й ухвалять рішення, заявив раніше Брюссель.

Отже передумовою реалізації сценарію з перенесенням Brexit є підтримка британським парламентом угоди про вихід Великобританії з ЄС, розробленої спільно з Брюсселем. Як відомо, у травні відбудуться вибори до Європарламенту, тож при відтермінуванні Brexit, Великобританія матиме взяти в них участь.