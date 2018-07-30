 В Єврозоні погіршився діловий клімат | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.08.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

В Єврозоні погіршився діловий клімат

У третьому кварталі 2018 року показник ділового клімату в Єврозоні різко знизився. Причина - митний конфлікт зі США.

Діловий клімат у Єврозоні

Експерти відзначають погіршення ділового клімату в Єврозоні

Діловий клімат в Єврозоні значно "охолов" внаслідок митної суперечки ЄС зі Сполученими Штатами, повідомляє у четвер, 2 серпня, Інститут економічних досліджень ifo. За даними  ifo, у третьому кварталі 2018 року індекс ділових настроїв у Єврозоні впав на 11,5 пунктів і нині складає 19,6 пунктів. В опитуванні інституту взяли участь 367 експертів, інформує агенція Reuters.

DW.COM

Нинішній торговельний конфлікт між США та ЄС і КНР може завдати світовій економіці шкоди на суму понад 400 мільярдів доларів, застерігають експерти Міжнародного валютного фонду. (22.07.2018)

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що понад 10 тисяч українських компаній нині експортують до країн Євросоюзу свою продукцію. (29.07.2018)

Німецький уряд хоче посилити контроль над торговельними організаціями, які можуть ухилятися від сплати податків завдяки торгівлі на онлайн-платформах. (01.08.2018)

У США задоволені тим, як почалося врегулювання торговельних суперечок з ЄС. У Білому домі кажуть про перевершення очікувань. (27.07.2018)

Показник ділових настроїв на найближчі місяці впав до найнижчого значення з кінця 2012 року. "Це вказує на ослаблення кон'юнктури в Єврозоні", - заявив глава ifo Клеменс Фойст (Clemens Fuest). До того ж, ділові настрої погіршилися в п'яти найбільших економіках Єврозони, зокрема в Німеччині, Італії та Нідерландах.

Експерти очікують стагнації інвестицій у Єврозоні вперше від 2012 року. "Поточні дискусії щодо мит та протекціонізму призвели до значного погіршення в царині експорту", - повідомив Фойст.

Нагадаємо, що мита США у розмірі 25 відсотків на вироби зі сталі та 10 відсотків - з алюмінію набули чинності в ніч на 1 червня. Вони торкаються завезених з Європи товарів на загальну суму 6,4 мільярда євро. Мита Євросоюзу, запроваджені у відповідь на дії США, стосуються низки американських товарів, серед яких - вироби зі сталі, віскі, арахісове масло, мотоцикли Harley Davidson і джинси Levi's. Загальна вартість американських товарів, яких торкнуться нові мита ЄС, становить 2,8 мільярда євро. 

Пізніше США та ЄС почали робити кроки для послаблення торговельної суперечки. 25 липня президент США Дональд Трамп та голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер домовилися переглядати чинні тарифи на сталь та алюміній та не запроваджувати нові митні тарифи проти один одного, доки триватимуть переговори. 

Дивитись відео 02:03
Now live
02:03 хв

Що таке протекціонізм і чим він небезпечний? (23.01.2017)

Аудіо й відео до теми

Що таке протекціонізм і чим він небезпечний? (23.01.2017)  

Також за темою

Symbolbild Handelskrieg USA und EU

Торговельна політика Дональда Трампа: м'яч у власні ворота 26.07.2018

Донька Дональда Трампа - Іванка - теж може стати жертвою торговельної війни. Якщо ЄС і США ніби вже намагаються знайти вихід з економічної суперечки, то конфлікт Вашингтона з іншими партнерами загострюється.

USA Washington Jean-Claude Juncker, Präsident EU-Kommission & Donald Trump

Трамп похвалив торговельні домовленості між США та ЄС 27.07.2018

У США задоволені тим, як почалося врегулювання торговельних суперечок з ЄС. У Білому домі кажуть про перевершення очікувань.

USA Washington Jean-Claude Juncker, Präsident EU-Kommission & Donald Trump

Трамп та Юнкер послабили торговельну суперечку між США та ЄС 26.07.2018

Американський президент Дональд Трамп та голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер домовилися, що обидві сторони поки що відмовляться від запланованих проти один одного штрафних мит. Також вони планують змінити правила СОТ.

Докладно

Baum auf Wiese mit Schatten und Himmel (picture-alliance/M. Schönherr)

Як парки Кропивницького боронять від МАФів (відео)

Надія Паливода з "Озеленення Кропивницький" бореться за кожен зелений шматочок у місті і змогла врятувати не один парк. 

Діловий клімат у Єврозоні

В Єврозоні погіршився діловий клімат

У третьому кварталі 2018 року показник ділового клімату в Єврозоні різко знизився. Причина - митний конфлікт зі США. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  