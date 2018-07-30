В Єврозоні погіршився діловий клімат

Діловий клімат в Єврозоні значно "охолов" внаслідок митної суперечки ЄС зі Сполученими Штатами, повідомляє у четвер, 2 серпня, Інститут економічних досліджень ifo. За даними ifo, у третьому кварталі 2018 року індекс ділових настроїв у Єврозоні впав на 11,5 пунктів і нині складає 19,6 пунктів. В опитуванні інституту взяли участь 367 експертів, інформує агенція Reuters.

Показник ділових настроїв на найближчі місяці впав до найнижчого значення з кінця 2012 року. "Це вказує на ослаблення кон'юнктури в Єврозоні", - заявив глава ifo Клеменс Фойст (Clemens Fuest). До того ж, ділові настрої погіршилися в п'яти найбільших економіках Єврозони, зокрема в Німеччині, Італії та Нідерландах.

Експерти очікують стагнації інвестицій у Єврозоні вперше від 2012 року. "Поточні дискусії щодо мит та протекціонізму призвели до значного погіршення в царині експорту", - повідомив Фойст.

Нагадаємо, що мита США у розмірі 25 відсотків на вироби зі сталі та 10 відсотків - з алюмінію набули чинності в ніч на 1 червня. Вони торкаються завезених з Європи товарів на загальну суму 6,4 мільярда євро. Мита Євросоюзу, запроваджені у відповідь на дії США, стосуються низки американських товарів, серед яких - вироби зі сталі, віскі, арахісове масло, мотоцикли Harley Davidson і джинси Levi's. Загальна вартість американських товарів, яких торкнуться нові мита ЄС, становить 2,8 мільярда євро.

Пізніше США та ЄС почали робити кроки для послаблення торговельної суперечки. 25 липня президент США Дональд Трамп та голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер домовилися переглядати чинні тарифи на сталь та алюміній та не запроваджувати нові митні тарифи проти один одного, доки триватимуть переговори.