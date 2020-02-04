В Японії через коронавірус на карантин помістили круїзний лайнер

Круїзний лайнер Diamond Princess, на борту якого перебувають 2500 туристів та 1000 членів екіпажу, помістили на карантин в порту Йокогами в Японії, повідомляє агентство AFP. Увечері понеділка, 3 лютого, лікарі почали перевіряти пасажирів і членів команди на наявність у них коронавірусу 2019 nCoV. Пасажирам доведеться очікувати результати аналізу близько доби.

Раніше лікарі виявили коронавірус у 80-річного чоловіка, який кілька днів тому зійшов з борту корабля в Гонконзі. За даними японського інформаційного агентства Kyodo, на нездужання поскаржилися сім осіб на борту лайнера.

Кількість хворих зростає

У міністерстві охорони здоров'я Японії зафіксували 20 випадків захворювань, спричинених коронавірусом нового типу. Більше 500 японських громадян евакуювали з китайського міста Ухань, звідки поширилася епідемія.

Раніше схожа ситуація з круїзним судном сталася в Італії. 30 січня в гавані Чивітавекк'я через підозри на коронавірус близько 7 тисяч осіб були заблоковані на борту круїзного лайнера Costa Smeralda. Увечері того ж дня органи влади повідомили, що ця підозра не підтвердилася. Пасажири змогли зійти з судна на наступний день.

Станом на ранок вівторка, 4 лютого, кількість інфікованих новим коронавірусом зросла. За даними китайського міністерства охорони здоров'я, підтверджено 20 438 випадків інфікування, кількість померлих зросла до 425 осіб.