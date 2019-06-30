 В Чорному морі починаються американо-українські навчання Sea Breeze | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.07.2019

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Новини

В Чорному морі починаються американо-українські навчання Sea Breeze

У навчаннях візьмуть участь кораблі ВМС США, України, Болгарії, Румунії, Туреччини та Грузії. Загалом в маневрах задіяні близько 900 військовослужбовців.

Навчання Sea Breeze (архівне фото)

Навчання Sea Breeze (архівне фото)

У Чорному морі біля берегів України у понеділок, 1 липня, стартують щорічні американо-українські військово-морські навчання Sea Breeze-2019, повідомив 6-й оперативний флот ВМС США. Вони проходитимуть у північно-західній частині акваторії Чорного моря і в районі дельти Дунаю.

У навчаннях, крім ВМС США і України, візьмуть участь також кораблі Болгарії, Румунії, Туреччини та Грузії. Загалом в них буде задіяно близько 900 військовослужбовців.

ВМС США будуть представлені відразу двома кораблями - ракетним есмінцем USS Carney, який оснащений крилатими ракетами Tomahawk з дальністю дії 1,6 тисячі кілометрів, і допоміжним десантним кораблем Yuma. Минулими вихідними вони прибули до Одеси. "Кожен візит до Чорного моря дає нам унікальну можливість працювати з нашими регіональними морськими партнерами та союзниками", - заявив командир Carney Тайсон Янг.

DW.COM

У рамках військових навчань морські піхотинці та спецпідрозділи з України, США, Молдови та Грузії візьмуть участь у "стабілізаційних діях припроведенні операції в кризовому регіоні за стандартами НАТО". (18.07.2016)

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Тим часом російські військові заявили, що відстежуватимуть дії ракетного есмінця ВМС США Carney. "Сили Чорноморського флоту приступили до спостереження за американським есмінцем керованої ракетної зброї військово-морських сил США Carney відразу після його входження в акваторію Чорного моря", - заявили 30 червня в Національному центрі управління обороною РФ.

Carney, разом з есмінцями ВМС США Donald Cook, Porter і Ross, розміщений на постійній основі в Європі на іспанській військово-морській базі в Роте. Ці кораблі разом з наземними базами ПРО Aegis в Польщі і Румунії є складовими частинами програми побудови європейської поетапної адаптивної системи протиракетної оборони.

Щорічні військові багатонаціональні навчання Sea Breeze проводяться з 1997 року. Організаторами виступають Україна та США, повідомило міністерство оборони України.

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