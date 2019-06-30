В Чорному морі починаються американо-українські навчання Sea Breeze

У Чорному морі біля берегів України у понеділок, 1 липня, стартують щорічні американо-українські військово-морські навчання Sea Breeze-2019, повідомив 6-й оперативний флот ВМС США. Вони проходитимуть у північно-західній частині акваторії Чорного моря і в районі дельти Дунаю.

У навчаннях, крім ВМС США і України, візьмуть участь також кораблі Болгарії, Румунії, Туреччини та Грузії. Загалом в них буде задіяно близько 900 військовослужбовців.

ВМС США будуть представлені відразу двома кораблями - ракетним есмінцем USS Carney, який оснащений крилатими ракетами Tomahawk з дальністю дії 1,6 тисячі кілометрів, і допоміжним десантним кораблем Yuma. Минулими вихідними вони прибули до Одеси. "Кожен візит до Чорного моря дає нам унікальну можливість працювати з нашими регіональними морськими партнерами та союзниками", - заявив командир Carney Тайсон Янг.

Тим часом російські військові заявили, що відстежуватимуть дії ракетного есмінця ВМС США Carney. "Сили Чорноморського флоту приступили до спостереження за американським есмінцем керованої ракетної зброї військово-морських сил США Carney відразу після його входження в акваторію Чорного моря", - заявили 30 червня в Національному центрі управління обороною РФ.

Carney, разом з есмінцями ВМС США Donald Cook, Porter і Ross, розміщений на постійній основі в Європі на іспанській військово-морській базі в Роте. Ці кораблі разом з наземними базами ПРО Aegis в Польщі і Румунії є складовими частинами програми побудови європейської поетапної адаптивної системи протиракетної оборони.

Щорічні військові багатонаціональні навчання Sea Breeze проводяться з 1997 року. Організаторами виступають Україна та США, повідомило міністерство оборони України.