 В центрі Києва від вибуху гранати загинули двоє людей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.10.2019

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Новини

В центрі Києва від вибуху гранати загинули двоє людей

На вулиці Пушкінській у Києві внаслідок вибуху гранати загинули двоє чоловіків та поранено жінку. Поліція встановлює обставини інциденту.

Поліція Києва на місці вибуху

Поліція Києва на місці вибуху (фото за архіву)

Правоохоронці встановлюють обставини вибуху в центрі Києва на вулиці Пушкінській, внаслідок якого дві людини загинули і одна постраждала, повідомив відділ комунікації столичної Національної поліції. Вибух стався ввечері у вівторок, 22 жовтня.

"Близько 23:00 в Шевченківське управління поліції надійшло повідомлення про те, що чоловік почув вибух на вулиці Пушкінській. В результаті загинули двоє чоловіків, дівчину з тілесними ушкодженнями госпіталізували", - йдеться в повідомленні.

Поліцейські встановлюють обставини інциденту. Також українські ЗМІ повідомляють про відкриття провадження за статтею "умисне вбивство".

Із посиланням на слова заступника начальника ГУМВС Києва Германа Приступи, "Радіо Свобода" повідомляє, що причиною трагедії став конфлікт між охоронцем і військовим, який проходив службу на Сході України. Загиблий військовий, 1966 року народження, проходив службу на Донбасі з 2014 року. Охоронець, що отримав смертельні поранення, був 1977 року народження. Постраждала дівчина, за словами Приступи, має легкі тілесні ушкодження. Загроза її життю відсутня.

За повідомленням інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна", військовий дістав гранату, що вибухнула у нього в руці.

Нагадаємо, 18 вересня колишній військовий погрожував підірвати Міст метро у Києві. Його затримали під час масштабної поліцейської спецоперації, однак правоохоронці вирішили не звинувачувати чоловіка у тероризмі, бо той лише "хотів привернути до себе увагу". 

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Аудіо й відео до теми

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