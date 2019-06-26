В ФРН поменшало прохачів притулку

У першій половині 2019 року у Німеччині було подано майже 85 тисяч заяв на отримання притулку. Це на дев'ять відсотків менше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомили у четвер, 4 липня у міністерстві внутрішніх справ ФРН з посиланням на дані Федерального відомства у справах міграції та біженців (BAMF).

За період з початку січня по червень 2019 року BAMF отримало майже 73 тисячі заяв про отримання притулку від осіб, які подали їх вперше, та ще майже 12 тисяч повторних заяв. Станом на кінець червня 52,5 тисячі заяв про притулок очікують на розгляд. Цей показник є приблизно співмірним із минулорічним. Одна з причин відсутності динаміки на зменшення цієї кількості полягає у тому, що співробітники BAMF почали переглядати сотні тисяч рішень про надання притулку за 2015 та 2016 роки.

Утім, федеральний міністр внутрішніх справ Горст Зеегофер (Horst Seehofer) оцінив ситуацію позитивно. "Продовження зменшення кількості заяв про надання притулку в першій половині 2019 року вказує на те, що у тому разі, якщо динаміка залишатиметься незмінною впродовж цього року, то кількість мігрантів, як і торік, буде меншою за коридор від 180 до 220 тисяч осіб на рік, який визначений колаіційною угодою", - цитує dpa Зеегофера. Найбільше заявок подають громадяни Сирії, Іраку, Нігерії та Афганістану.

У 2018 році 185 853 особи подали заявки на отримання притулку у Німеччині. У 2016 році німецькі чиновники зареєстрували понад 745 тисяч шукачів притулку. У 2015 році притулок у Німеччині попросили близько 890 тисяч осіб.