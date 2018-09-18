 В уряді ФРН не вважають за потрібне коментувати критику Трампа щодо газу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.09.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

В уряді ФРН не вважають за потрібне коментувати критику Трампа щодо газу

Уряд ФРН не бачить підстав коментувати критику будівництва газопроводу "Північний потік-2" з боку Дональда Трампа та Анджея Дуди. Речниця уряду заявила, що позиція Меркель з приводу газогону відома.

Трамп назвав неадекватним проект газогону з Росії до ФРН Північний потік-2

Трамп назвав "неадекватним" проект газогону з Росії до ФРН "Північний потік-2"

У федеральному уряді Німеччини не вбачають необхідності коментувати критичні висловлювання президента США Дональда Трампа та його польського колеги Анджея Дуди щодо реалізації проекту газогону "Півніний потік-2", а також нібито надмірної залежності Німеччини від російського газу.

"Ми прийняли до відома висловлювання, однак на даний момент не бачимо приводу їх коментувати", - заявила у середу, 19 вересня, заступниця речника уряду Німеччини Ульріке Деммер (Ulrike Demmer), цитує агенція Reuters.

Деммер також зазначила, що позиція канцлерки Німеччини Анґели Меркель (Angela Merkel) щодо "Північного потоку-2" давно відома. Вона неодноразово наголошувала на економічній суті проекту і підкреслювала важливість збереження за Україною транзиту газу і після 2019 року.

Нагадаємо, президент США назвав "неадекватним" проект газогону з Росії до Німеччини "Північний потік-2". "Німеччина сплачує РФ мільярди доларів, що ми вважаємо неадекватним", - заявив Дональд Трамп перед спільною прес-конференцією з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Польський президент напередодні також розкритикував ідею газогону. "Це загроза абсолютного домінування Росії в Європі щодо постачання газу - це очевидно", - заявив він.

Дивитись відео 01:30
Now live
01:30 хв

Як Трамп європейців через "Північний потік-2" насварив (11.07.2018)

Це не перший випадок, коли Трамп активно критикує "Північний потік-2". Він, зокрема, наголошував, що реалізація проекту лише збільшить енергозалежність регіону Центральної Європи від Росії. Крім того, Трамп казав і про "повний контроль" Росії над Німеччиною через питання газу.

Будівництво нового газопроводу між Німеччиною та Росією викликає чимало критики як у Європі, так і всередині самої Німеччини. Проекту газогону "Північний потік-2" російський "Газпром" реалізує разом із компаніями ENGIE (Франція), OMV (Австрія), Royal Dutch Shell (Великобританія-Нідерланди), Uniper і Wintershall (обидві - Німеччина).

Україна виступає проти будівництва газопроводу та непокоїться через можливу втрату статусу головної транзитної держави для російського газу в ЄС. Також противниками "Північного потоку-2" є США, Польща та країни Балтії. Критики газопроводу є і в Німеччині, однак федеральний уряд здебільшого підтримує реалізацію проекту, зазначаючи, що він є приватною ініціативою. При цьому офіційний Берлін визнає і політичну складову в ньому та наголошує на важливості того, щоб Україна й надалі здійснювала транзит російського газу до ЄС.

DW.COM

Трамп: Торгівля газом Німеччини з Росією - "абсурд"

Президент США Дональд Трамп вважає "абсурдом" газові відносини Росії та Німеччини, зокрема будівництво газопроводу "Північний потік-2". (19.09.2018)  

"Північний потік-2" у фокусі великої політики

Під час візиту російського президента Володимира Путіна до канцлерки Анґели Меркель поруч із темами України та Сирії йтиметься про перешкоди для "Північного потоку-2". (18.08.2018)  

Експерт: "Північний потік-2" побудують, але транзит Україною буде збережено

У Німеччині почали укладати труби для газогону "Північний потік-2". Незалежний німецький експерт Роланд Ґетц вважає, однак, що транзит газу через Україну обов’язково збережеться. В інтерв’ю DW він навів свої аргументи. (25.07.2018)  

Аудіо й відео до теми

Як Трамп європейців через "Північний потік-2" насварив (11.07.2018)  

Також за темою

Ostsee Pipelineverlegeschiff Solitaire von Allseas

У Фінській затоці почали укладати труби для газогону "Північний потік-2" 05.09.2018

Роботи з укладання труб у Фінській затоці веде судно Solitaire. Труби зварюють між собою на його борту.

Чи поховають санкції США "Північний потік-2"? (03.09.2018) 03.09.2018

Загроза санкцій США проти "Північного потоку-2" занепокоїла одного з учасників консорціуму Nord Stream 2 - німецький енергетичний концерн Uniper. DW з'ясувала позицію концерну.

Nord Stream 2 - Verladung der Rohre in Sassnitz

"Північний потік-2": чи поховають проект санкції США (відео) 03.09.2018

Загроза американських санкцій проти "Північного потоку-2" стурбувала одного з учасників консорціуму Nord Stream 2 - німецький енергетичний концерн Uniper. DW з'ясувала позицію концерну.

Реклама

Докладно

Німецькі електромобілі

Електромобілі Made in Germany-2018 (фотогалерея)

Днями автовиробник Audi представив електрокар e-tron, але він не єдиний електромобіль, котрий можна придбати у ФРН. 

Видобуток бурштину на Поліссі досі законодавчо не врегульований

"Бурштинові війни" під моніторингом ОБСЄ (відео)

ОБСЄ контролює не лише "мінські домовленості" на Донбасі, але й інші конфліктні ситуації на Західній Україні.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  