В уряді ФРН не вважають за потрібне коментувати критику Трампа щодо газу

У федеральному уряді Німеччини не вбачають необхідності коментувати критичні висловлювання президента США Дональда Трампа та його польського колеги Анджея Дуди щодо реалізації проекту газогону "Півніний потік-2", а також нібито надмірної залежності Німеччини від російського газу.

"Ми прийняли до відома висловлювання, однак на даний момент не бачимо приводу їх коментувати", - заявила у середу, 19 вересня, заступниця речника уряду Німеччини Ульріке Деммер (Ulrike Demmer), цитує агенція Reuters.

Деммер також зазначила, що позиція канцлерки Німеччини Анґели Меркель (Angela Merkel) щодо "Північного потоку-2" давно відома. Вона неодноразово наголошувала на економічній суті проекту і підкреслювала важливість збереження за Україною транзиту газу і після 2019 року.

Нагадаємо, президент США назвав "неадекватним" проект газогону з Росії до Німеччини "Північний потік-2". "Німеччина сплачує РФ мільярди доларів, що ми вважаємо неадекватним", - заявив Дональд Трамп перед спільною прес-конференцією з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Польський президент напередодні також розкритикував ідею газогону. "Це загроза абсолютного домінування Росії в Європі щодо постачання газу - це очевидно", - заявив він.

Дивитись відео 01:30 Now live 01:30 хв Поділитись Як Трамп європейців через "Північний потік-2" насварив (11.07.2018) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/31I28 Як Трамп європейців через "Північний потік-2" насварив (11.07.2018)

Це не перший випадок, коли Трамп активно критикує "Північний потік-2". Він, зокрема, наголошував, що реалізація проекту лише збільшить енергозалежність регіону Центральної Європи від Росії. Крім того, Трамп казав і про "повний контроль" Росії над Німеччиною через питання газу.

Будівництво нового газопроводу між Німеччиною та Росією викликає чимало критики як у Європі, так і всередині самої Німеччини. Проекту газогону "Північний потік-2" російський "Газпром" реалізує разом із компаніями ENGIE (Франція), OMV (Австрія), Royal Dutch Shell (Великобританія-Нідерланди), Uniper і Wintershall (обидві - Німеччина).

Україна виступає проти будівництва газопроводу та непокоїться через можливу втрату статусу головної транзитної держави для російського газу в ЄС. Також противниками "Північного потоку-2" є США, Польща та країни Балтії. Критики газопроводу є і в Німеччині, однак федеральний уряд здебільшого підтримує реалізацію проекту, зазначаючи, що він є приватною ініціативою. При цьому офіційний Берлін визнає і політичну складову в ньому та наголошує на важливості того, щоб Україна й надалі здійснювала транзит російського газу до ЄС.