В уряді ФРН не вважають за потрібне коментувати критику Трампа щодо газу

Уряд ФРН не бачить підстав коментувати критику будівництва газопроводу "Північний потік-2" з боку Дональда Трампа та Анджея Дуди. Речниця уряду заявила, що позиція Меркель з приводу газогону відома.
У федеральному уряді Німеччини не вбачають необхідності коментувати критичні висловлювання президента США Дональда Трампа та його польського колеги Анджея Дуди щодо реалізації проекту газогону "Півніний потік-2", а також нібито надмірної залежності Німеччини від російського газу.
"Ми прийняли до відома висловлювання, однак на даний момент не бачимо приводу їх коментувати", - заявила у середу, 19 вересня, заступниця речника уряду Німеччини Ульріке Деммер (Ulrike Demmer), цитує агенція Reuters.
Деммер також зазначила, що позиція канцлерки Німеччини Анґели Меркель (Angela Merkel) щодо "Північного потоку-2" давно відома. Вона неодноразово наголошувала на економічній суті проекту і підкреслювала важливість збереження за Україною транзиту газу і після 2019 року.
Нагадаємо, президент США назвав "неадекватним" проект газогону з Росії до Німеччини "Північний потік-2". "Німеччина сплачує РФ мільярди доларів, що ми вважаємо неадекватним", - заявив Дональд Трамп перед спільною прес-конференцією з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Польський президент напередодні також розкритикував ідею газогону. "Це загроза абсолютного домінування Росії в Європі щодо постачання газу - це очевидно", - заявив він.
Це не перший випадок, коли Трамп активно критикує "Північний потік-2". Він, зокрема, наголошував, що реалізація проекту лише збільшить енергозалежність регіону Центральної Європи від Росії. Крім того, Трамп казав і про "повний контроль" Росії над Німеччиною через питання газу.
Будівництво нового газопроводу між Німеччиною та Росією викликає чимало критики як у Європі, так і всередині самої Німеччини. Проекту газогону "Північний потік-2" російський "Газпром" реалізує разом із компаніями ENGIE (Франція), OMV (Австрія), Royal Dutch Shell (Великобританія-Нідерланди), Uniper і Wintershall (обидві - Німеччина).
Україна виступає проти будівництва газопроводу та непокоїться через можливу втрату статусу головної транзитної держави для російського газу в ЄС. Також противниками "Північного потоку-2" є США, Польща та країни Балтії. Критики газопроводу є і в Німеччині, однак федеральний уряд здебільшого підтримує реалізацію проекту, зазначаючи, що він є приватною ініціативою. При цьому офіційний Берлін визнає і політичну складову в ньому та наголошує на важливості того, щоб Україна й надалі здійснювала транзит російського газу до ЄС.
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