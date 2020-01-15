В уряді України планують відмову від вугільної енергетики до 2050 року

Україна може повністю відмовитися від вугільної енергетики до 2050 року, а частка відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) у виробництві електроенергії до того часу може досягти майже 70 відсотків. Про це заявив у вівторок, 21 січня, міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель, представляючи концепцію "зеленого" енергетичного переходу України до 2050 року.

"До 2050 року рівень відновлюваних джерел енергії має становити майже 70 відсотків. У нас є оцінки, різні графіки та сценарії реалізації цієї цифри, але найголовнішим є те, що цей розвиток має бути економічно обґрунтованим", - цитує Оржеля агенція "Інтерфакс-Україна".

Міністр прогнозує повне заміщення вугільної генерації до 2050 року, але вважає, що це може статися й раніше. "У мене є сподівання, і я фактично впевнений, що це станеться раніше, з урахуванням тих викликів і проблем, які наразі несе цей напрям", - зауважив Оржель. При цьому частка атомної енергетики в Україні, за його прогнозами, до 2050 року має скоротитися до 20-25 відсотків.

Крім відновлюваної енергетики нова енергетична концепція включає, зокрема, зміни в напрямку енергоефективності, запровадження електротранспорту, зменшення кількості відходів та діджиталізацію енергетики, наприклад, впровадження "розумних" мереж, зазначається у презентації концепції "зеленого" енергетичного переходу, розміщеній на сайті міністерства енергетики та захисту довкілля.

Згідно з нею, у червні цього року на громадське обговорення мають винести план з розвитку енергетики та боротьби зі змінами клімату до 2030 року, а вже у вересні цей план мають затвердити.

Нагадаємо, у Німеччині вирішили повністю відмовитися від вугільної енергетики щонайпізніше у 2038 році. Минулого року на вугілля припадало ще 29 відсотків виробленої в країні електроенергії, з відновлюваних джерел натомість виробили 46 відсотків електроенергії.