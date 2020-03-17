В Україні через коронавірус не штрафуватимуть за несплату податків
Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до Податкового кодексу на період карантину через коронавірус. Ці зміни, зокрема, забороняють застосовувати штрафи за несплату податків.
Верховна Рада ухвалила податкові зміни через коронавірус
Верховна Рада України у вівторок, 17 березня, ухвалила в цілому закон №3220 про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період карантину. За нього у другому читанні проголосували 359 народних депутатів.
Ухвалений закон забороняє:
- впроваджувати штрафи за порушення податкового законодавства з 1 березня до 30 квітня 2020 року;
- скасовує документальні та фактичні перевірки з 18 березня до 31 травня 2020 року;
- подовжує до 1 липня 2020 року термін подання річної декларації про майновий стан і доходи.
- не нараховувати та не сплачувати з 1 березня до 30 квітня 2020 року плату за землю, а також не сплачувати податок на нерухомість;
- приватним підприємцям (ФОП) не сплачувати Єдиний внесок осіб (ЄСВ) з 1 березня по 30 квітня;
- не застосовувати щодо них штрафні санкції та пеню за несплату податків з 1 березня по 30 квітня;
- віддалену роботу для співробітників, держслужбовців і службовців місцевого самоврядування;
- дозволяє змінювати режим роботи на підприємствах, у держорганах та установах;
- звільняти від сплати штрафів та пені громадян, які вчасно не внесли виплати за споживчими кредитами з 1 березня по 30 квітня.
Не будуть карати іноземців, які не змогли виїхати з України
Крім того, ухвалений закон забороняє залучати до адміністративної відповідальності іноземців та осіб без громадянства, які не змогли виїхати за кордон або не змогли звернутися до Державної міграційної служби із заявою про продовження терміну перебування в Україні.
Медпрацівникам нарахують доплати
Упродовж наступних двох тижнів уряд має встановити додаткові доплати у розмірі 200 відсотків від зарплати медичним та іншим співробітникам, чия робота пов'язана з коронавірусом.
Нагадаємо, цього ж дня Верховна Рада ухвалила зміни до Адміністративного, Кримінального кодексів та інших законів. Ці зміни передбачають штрафи і позбавлення волі в разі порушення правил карантину та тимчасове скасування ввізних мит на ліки.
Крім того, уряд України заборонив з 18 березня міжміські та міжобласні перевезення пасажирів через коронавірус. З 17 березня не працюватиме метро в Києві, Харкові та Дніпрі. Також заборонено проведення масових заходів, у яких бере участь понад 10 людей.
Українські школи на карантині через коронавірус: що робити батькам і школярам (12.03.2020)
Туризм: коронавірус і його наслідки
Криза в Італії
З 10 березня уся територія Італії через поширення коронавірусу перебуває на карантині. По всій країні до 3 квітня зачинені школи та університети, кіно, театри та музеї, публічні заходи заборонені. Спершу "червоною зоною" італійський уряд оголосив північноіталійські регіони, до яких належать економічний центр Мілан та туристична ціль Венеція. Спершу брак туристів відчули саме ці міста.
Туризм: коронавірус і його наслідки
Італія ізольована
Австрія запровадила заборону на в'їзд з Італії. Словенія також закрила свій кордон з цією країною, а Албанія заборонила транспортне та авіаційне сполучення з нею. До 3 квітня низка авіакомпаній припинила перельоти з та в Італію. ФРН, Великобританія та Ірландія посилили свої застереження щодо відвідання Італії та закликали своїх громадян залишити цю країну.
Туризм: коронавірус і його наслідки
Середземноморські круїзи призупинені
Компанія Costa Crociere попередньо скасовує усі круїзи Середземним морем. Рейси не здійснюватимуться до 3 квітня, повідомило італійське судноплавне підприємство. Захід торкнувся тисяч подорожніх. Судна, які нині ще перебувають у Середземному морі, зможуть зайти в італійські порти тільки для того, щоб пасажири зійшли на берег.
Туризм: коронавірус і його наслідки
Круїзи як фактор ризику
Після того, як Таїланд і Малайзія через загрозу коронавірусу відмовили в швартуванні лайнера Costa Fortuna (на фото) з 2000 пасажирів, з яких 64 італійці, він отримав відповідний дозвіл тільки від Сінгапуру. Біля узбережжя Каліфорнїі (США) на карантині стоять 2000 пасажирів та 1100 членів екіпажу лайнера Grand Princess, де зареєстрували 19 випадків зараження коронавірусом. На борту - 49 українців.
Туризм: коронавірус і його наслідки
Купол Рейхстагу закритий для відвідувачів
Купол та тераса на даху Рейхстагу в Берліні зачинені для відвідувачів з 10 березня до окремих розпоряджень. Причина - попередження поширення коронавірусу. За даними Бундестагу, який засідає в Рейхстазі, ці зони зазвичай щороку відвідують понад два мільйони людей.
Туризм: коронавірус і його наслідки
Зимовий спортивний сезон в Італії завершився дочасно
Усі гірськолижні курорти в Італії закрили 10 березня через кризу, викликану поширенням коронавірусу. Ще раніше усі готелі та підйомники закрили в Південному Тіролі. Саме цей італійський регіон є особливо популярним у туристів-гірськолижників з Німеччини та Східної Європи. Поки що курорти залишаться зачиненими до 3 квітня.
Туризм: коронавірус і його наслідки
Застереження щодо подорожей та прикордонні контролі
Через поширення коронавірусу Чехія і Польща посилюють контроль на своїх кордонах з Німеччиною. При цьому вживаються санітарні заходи, як-от вибіркове вимірювання температури. Німецький МЗС застерігає від подорожей у так звані регіони ризику. І навпаки: подорожні з Китаю, Японії, Південної Кореї, Ірану та Італії повинні розраховувати на перевірку під час прибуття до Німеччини.
Туризм: коронавірус і його наслідки
Азіати очкують величезні збитки
Туристичні центри в Азії особливо потерпають від обмежень на поїздки для китайців. Так, зазвичай гарячі туристичні точки - як-от храм Сенсо-дзі у Токіо (на світлині) та храмовий комплекс Ангкор-Ват у Камбоджі - фіксують різке скорочення відвідувачів. У Таїланді 9 березня повідомили про обвал туристичного ринку на 44 відсотки. При цьому доходи від туристичної галузі в країні становлять 11% ВВП.