В Україні через коронавірус не штрафуватимуть за несплату податків

Верховна Рада України у вівторок, 17 березня, ухвалила в цілому закон №3220 про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період карантину. За нього у другому читанні проголосували 359 народних депутатів.

Ухвалений закон забороняє:

- впроваджувати штрафи за порушення податкового законодавства з 1 березня до 30 квітня 2020 року;

- скасовує документальні та фактичні перевірки з 18 березня до 31 травня 2020 року;

- подовжує до 1 липня 2020 року термін подання річної декларації про майновий стан і доходи.

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Закон дозволяє:

- не нараховувати та не сплачувати з 1 березня до 30 квітня 2020 року плату за землю, а також не сплачувати податок на нерухомість;

- приватним підприємцям (ФОП) не сплачувати Єдиний внесок осіб (ЄСВ) з 1 березня по 30 квітня;

- не застосовувати щодо них штрафні санкції та пеню за несплату податків з 1 березня по 30 квітня;

- віддалену роботу для співробітників, держслужбовців і службовців місцевого самоврядування;

- дозволяє змінювати режим роботи на підприємствах, у держорганах та установах;

- звільняти від сплати штрафів та пені громадян, які вчасно не внесли виплати за споживчими кредитами з 1 березня по 30 квітня.

Не будуть карати іноземців, які не змогли виїхати з України

Крім того, ухвалений закон забороняє залучати до адміністративної відповідальності іноземців та осіб без громадянства, які не змогли виїхати за кордон або не змогли звернутися до Державної міграційної служби із заявою про продовження терміну перебування в Україні.

Медпрацівникам нарахують доплати

Упродовж наступних двох тижнів уряд має встановити додаткові доплати у розмірі 200 відсотків від зарплати медичним та іншим співробітникам, чия робота пов'язана з коронавірусом.

Нагадаємо, цього ж дня Верховна Рада ухвалила зміни до Адміністративного, Кримінального кодексів та інших законів. Ці зміни передбачають штрафи і позбавлення волі в разі порушення правил карантину та тимчасове скасування ввізних мит на ліки.

Крім того, уряд України заборонив з 18 березня міжміські та міжобласні перевезення пасажирів через коронавірус. З 17 березня не працюватиме метро в Києві, Харкові та Дніпрі. Також заборонено проведення масових заходів, у яких бере участь понад 10 людей.

За останніми даними, в Україні зафіксовано сім випадків зараження коронавірусом. Перший пацієнт, в якого виявили коронавірус, одужав. Ще одна інфікована особа померла.

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