В Україні творців фільмів "Дау" підозрюють у тортурах над дітьми

Прокуратура Харківської області запідозрила творців циклу фільмів "Дау" у тортурах неповнолітніх та виготовленні "твору, що пропагує культ насильства і жорстокості або дискримінації". Про початок відповідних слідчих дій у середу, 22 квітня, повідомив сайт Офісу генерального прокурора України.

"За інформацію правоохоронців, неповнолітнім особам, вірогідно з числа дітей-сиріт, групою осіб у процесі кіновиробництва могли бути заподіяні фізичний біль або моральне страждання шляхом насильницьких дій", - зазначається у повідомленні.

Насильство над дітьми у кадрі

Увагу прокуратури привернули кадри із фільму "Дау. Дегенерація", прем'єра якого відбулася у Берліні в лютому 2020 року під час міжнародного кінофестивалю "Берлінале". Один із кадрів розмістив на своїй сторінці у Facebook уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба.

"У кадрах - немовлята. Це діти, для яких участь в таких зйомках може бути травмою на все життя! Є також і інші факти, які потребують підтвердження", - зазначив уповноважений з прав дитини.

Скандал із "Дау" на "Берлінале"

"Дау" - цикл короткометражних і повтометражних фільмів російського режисера Іллі Хржановського, який знімали з 2008-го до 2011 року у спеціального побудованому павільйоні у Харкові за участі непрофесійних акторів. Під час зйомок і після їх завершення у ЗМІ з'явилася інформація про можливе застосування насильства на знімальному майданчику.

На кінофестивалі "Берлінале" фільм "Дау. Наташа" отримав "Срібного ведмедя" за операторську роботу. У німецьких ЗМІ ця стрічка викликала хвилю обурення.

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