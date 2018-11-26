В Україні створили міністерство у справах ветеранів

Український уряд створив міністерство у справах ветеранів і ліквідував Державну службу у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції. Відповідне рішення міністри ухвалили на засіданні уряду в середу, 28 листопада, інформує агенція "Українські Новини".

Уряд встановив, що правонаступником Держслужби у справах ветеранів стане міністерство у справах ветеранів. Міністерство має протягом місяця подати на затвердження уряду проект положення про відомство. Міністерство фінансів, у свою чергу, має подати пропозиції про внесення змін до державного бюджету на 2018 і 2019 рік і передбачити витрати на новостворене міністерство у справах ветеранів. Фонд державного майна має внести пропозиції щодо розміщення нового міністерства.

Очолить нове міністерство депутатка від "Блоку Петра Порошенка" Ірина Фріз. Її кандидатуру підтримали 270 народних обранців під час голосування у Верховній Раді України, яке відбулось 22 листопада.

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