В Україні стартував конкурс до Вищого антикорупційного суду

Вища кваліфікаційна комісія суддів України (ВККСУ) розпочала прийом документів від кандидатів для участі у конкурсі на зайняття вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду. Йдеться про 27 посад суддів цього суду та 12 посад суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду. Для початку роботи цього суду призначеними мають бути як мінімум 35 суддів суддів, повідомили у ВККСУ.

Претендентів достатньо

За умовами конкурсу, у ньому можуть брати участь судді зі стажем роботи не менше п'яти років, а також науковці, адвокати і правники з загальним стажем не менше семи років. Для участі у конкурсі кандидати можуть до 14 вересня включно подати до ВККСУ поштою, зокрема, анкету, мотиваційний лист, документи на підтвердження досвіду роботи, фінансову декларацію, декларацію родинних зв'язків та доброчесності тощо.

"Головне - претенденти мають пояснити походження свої статків. Якщо існуватимуть бодай які сумніви, що ці люди отримали дохід нелегальним способом і вони стануть суддями нового антикорупційного суд, то на всій антикорупційній реформі можна ставити крапку", - наголосив у розмові з DW голова антикорупційної організації State Watch Гліб Каневський.

Наприкінці липня ВККСУ провела неформальну реєстрацію бажаючих взяти участь у конкурсі на вакантні посади суддів Вищого антикорупційного суду. Потенційні кандидати могли зареєструвати свої заявки на участь у конкурсі до 1 серпня. Як зазначив заступник голови ВККСУ Станіслав Щотка, комісія отримала 782 повідомлення про наміри взяти участь у конкурсі до Вищого антикорупційного суду. У комісії повідомили, що для кандидатів, які не встигли чи не захотіли задекларувати свої наміри брати участь у конкурсі, жодних обмежень на участь у ньому немає. Вони так само зараз можуть подавати документи на конкурс.

Паралельний відбір експертів

Оцінювати і відбирати кандидатів до Вищого антикорупційного суду разом з ВККСУ буде і Громадська рада міжнародних експертів (ГРМЕ). Міжнародні донори України повинні до середини вересня запропонувати щонайменше 12 своїх експертів, аби комісія обрала шістьох для роботи в Громадській раді міжнародних експертів. "У нас майже щодня відбуваються консультації з міжнародними організаціями, дипломатами, донорами, які працюють в Україні, під час яких ми обговорюємо наші дії зі створення Громадської ради міжнародних експертів", - каже голова ВККСУ Сергій Козьяков.

Громадська рада доброчесності, яка разом з ВККСУ оцінювала кандидатів на конкурсах у Верховний суд, вже заявила, що готова допомагати міжнародним експертам аналізувати досьє кандидатів під час конкурсу до Вищого антикорупційного суду. "Перед Громадською радою міжнародних експертів стоїть великий виклик. Всі покладають на неї неабиякі сподівання. Але у них буде лише місяць, щоб проаналізувати і провести засідання з голосуванням по тим, по кому з кандидатів є сумніви. Ми побоюємось, що ВККСУ всіляко обмежуватиме їхнє поле для аналізу. Тому готові оперативно допомогти експертам з аналітикою і методологією", - сказала DW співкоординаторка Громадської ради доброчесності, експертка Центр демократії та верховенства права Галина Чижик.

Створення спеціалізованого антикорупційного суду в Україні тривало понад два роки - з весни 2016-го. Цей суд покликаний розглядати справи щодо корупції серед високопосадовців за поданням Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, які уже створені та працюють в Україні.