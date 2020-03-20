 В Україні сервіси таксі Uber та Bolt безплатно возитимуть лікарів на роботу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.03.2020

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В Україні сервіси таксі Uber та Bolt безплатно возитимуть лікарів на роботу

В Україні влада домовилась про те, що у великих містах лікарів, які задіяні в боротьбі з коронавірусом, таксі будуть безплатно возити на роботу. У Львові медпрацівники також зможуть користуватися прокатом велосипедів.

Українські лікарі зможуть добиратися на роботу на таксі під час пандемії

Українські лікарі зможуть добиратися на роботу на таксі під час пандемії

Через обмеження роботи громадського транспорту в Україні через пандемію коронавірусу міністерство охорони здоров'я та органи місцевого самоврядування домовилися з сервісами таксі Uber і Bolt про безкоштовну доставку до лікарень медпрацівників, задіяних у ліквідації коронавірусу в Україні. Про це міністерство повідомило в п'ятницю, 20 березня.

Розвозка на таксі буде доступна в Києві, Одесі, Львові, Дніпрі, Харкові, Запоріжжі та Вінниці. Загалом домовлено про здійснення 10 тисяч поїздок.

Міністерство закликає інші транспортні компанії приєднатися до цієї ініціативи. Uber також надасть безкоштовні поїздки донорам крові до пункту здачі крові медцентру "Охматдит" у Києві на період карантину.

Компанія Bolt також співпрацює з МОЗ та Київською міською державною адміністрацією для отримання інформації щодо пріоритетних лікувальних закладів та спеціалістів, щоб забезпечити їх транспортом у першу чергу, повідомило міністерство інфраструктури України.

У Львові лікарів безкоштовно буде возити на роботу також сервіс Uklon, повідомив мер міста Андрій Садовий. За його словами, також до акції з доставки медиків на роботу приєднується система оренди велосипедів NextBike.

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