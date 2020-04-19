 В Україні підтверджено 5710 випадків COVID-19 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.04.2020

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Новини

В Україні підтверджено 5710 випадків COVID-19

За добу 19 квітня в Україні зафіксували ще 261 випадок інфікування коронавірусом. Від початку епідемії COVID-19 в Україні провели понад 58 тисяч ПЛР-тестів.

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В Україні станом на ранок понеділка, 20 квітня, офіційно підтверджено 5710 випадків інфікування коронавірусом, що викликає хворобу COVID-19. Приріст за добу становить 261, повідомив на Facebook Центр громадського здоров’я України.

Від початку епідемії в Україні найбільше випадків зараження зафіксували в Чернівецькій області (906), Києві (850), на Івано-Франківщині (512) й Тернопільщині (414).

 

На амбулаторному лікуванні перебувають 3800 пацієнтів (із них 283 - діти). Усього госпіталізовано 1910 осіб (із них 91 дитина).

Як повідомлялося, серед причин останнього зростання кількості хворих на COVID-19 в Україні було відвідування церков у Вербну неділю та той факт, що у країні проводять більше ПЛР-тестів. Про це заявив 19 квітня міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За останніми даними, від ускладнень хвороби COVID-19 в Україні померла 151 людина. Більшість померлих - віком від 50-ти років (86%).

359 людей одужали: повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі. Усього в Україні провели понад 58 тисяч тестів на коронавірус методом ПЛР.

Як повідомлялося, в Європі (включно з Росією та Туреччиною) зареєстрували понад 1 мільйон заражень коронавірусом. Більш ніж 100 тисяч людей померли.

Загальна кількість інфікованих коронавірусом людей у світі днями перевищила два мільйони. Експерти вважають, що справжня кількість випадків набагато більша, оскільки багатьом країнам бракує тестів і ресурсів для проведення досліджень.

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  • Кіт на даху автомобіля в Лісабоні

    Чи можуть коти сприяти поширенню коронавірусу?

    Гладити чи не гладити - ось у чому питання

    Дослідники ветеринарного науково-дослідного інституту в китайському Харбіні довели, що новий коронавірус може розмножуватися в організмі котів. Ці тварини можуть передавати вірус іншим представникам свого виду. Однак інфікування відбувається не так легко, вважають дослідники під керівництвом ветеринара Хуалана Чена, який опублікував результати дослідження 31 березня в журналі BioRxiv.

  • Організм котів швидко виробляє антитіла до коронавірусу

    Чи можуть коти сприяти поширенню коронавірусу?

    Не хвилюйтеся передчасно!

    Власникам котів не варто впадати в паніку, адже організм тварин швидко виробляє антитіла до вірусу, тому вони можуть бути заразними лише упродовж короткого проміжку часу. Однак людям похилого віку та особам із хронічними захворюваннями все ж варто тимчасово обмежити свободу пересування домашніх тварин. Здорові ж люди мають ретельно мити руки після того, як погладили своїх улюбленців.

  • В організмі собаки коронавірус майже не розмножується

    Чи можуть коти сприяти поширенню коронавірусу?

    Собак виправдали

    На відміну від котів, організм собак виявився несприятливим природним резервуаром для розмноження вірусу, ідеться у дослідженні. Тож любителям погуляти з песиками чи потренувати їхню спритність можна видихнути з полегшенням!

  • Вигулювання свині й собаки у Римі

    Чи можуть коти сприяти поширенню коронавірусу?

    Хто кого тут може заразити?

    Цій домашній свинці, що прогулюється Римом, не потрібно боятися собаки. Однак і в песика немає причин уникати поросятка. Ветеринари запевняють, що і свині навряд чи годяться на роль природного резервуара для коронавірусу.

  • Тхір

    Чи можуть коти сприяти поширенню коронавірусу?

    Тхір на карантині

    Гірше справи у тхорів. Хуалан Чен експериментував і з цими тваринами й дійшов висновку, що SARS-CoV-2 може розмножуватися в них так само, як і в котах. Передача вірусу між тваринами відбувається шляхом крапельного інфікування. Лікарі виявили вірус у мазках із горла й носа тхорів та котів, але не виявили жодних слідів інфекції в легенях тварин.

  • Продавець курей з Уханю

    Чи можуть коти сприяти поширенню коронавірусу?

    Чи становлять небезпеку кури?

    Експерти також закликають не панікувати власників птахів, як-то продавця курей з Уханю на фото. У людей немає причин турбуватися, оскільки кури практично мають імунітет до SARS-CoV-2. Це ж стосується й качок та інших видів птиці.

  • Малайзійська тигриця Надя з Нью-Йоркського зоопарку заразилася коронавірусом від людини

    Чи можуть коти сприяти поширенню коронавірусу?

    Коли небезпеку становить людина

    Не тільки люди можуть заражатися від звірів, буває й навпаки. Чотирирічна малайзійська тигриця Надя з Нью-Йоркського зоопарку отримала позитивний результат тесту на коронавірус. "Це, наскільки нам відомо, - перший випадок передачі захворювання COVID-19 від людини до дикої тварини", - повідомив старший ветеринар зоопарку журналові National Geographic.

  • Водяний кажан

    Чи можуть коти сприяти поширенню коронавірусу?

    Чи є звинувачення на адресу кажанів безпідставними?

    Кажани вважаються найбільш вірогідним природним резервуаром розмноження SARS-CoV-2. Однак ветеринари припускають, що в Ухані у грудні 2019 року між кажанами й людиною був ще один посередник у передачі вірусу. Можливо, це були тхори або коти?

  • Панголін

    Чи можуть коти сприяти поширенню коронавірусу?

    Чи все ж таки даний підозрюваний?

    Панголінів також вважають можливим джерелом поширення нового коронавірусу. Хай там як, дослідники з Гонконгу, Китаю та Австралії виявити в організмі малайзійського панголіна вірус, надзвичайно схожий на SARS-CoV-2. Результати дослідження були опубліковані 26 березня в журналі Nature. Панголінами незаконно торгують на китайських ринках диких тварин.

    Автор: Фабіан Шмідт, Олексій Яковійчук


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