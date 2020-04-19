В Україні підтверджено 5710 випадків COVID-19

В Україні станом на ранок понеділка, 20 квітня, офіційно підтверджено 5710 випадків інфікування коронавірусом, що викликає хворобу COVID-19. Приріст за добу становить 261, повідомив на Facebook Центр громадського здоров’я України.

Від початку епідемії в Україні найбільше випадків зараження зафіксували в Чернівецькій області (906), Києві (850), на Івано-Франківщині (512) й Тернопільщині (414).

На амбулаторному лікуванні перебувають 3800 пацієнтів (із них 283 - діти). Усього госпіталізовано 1910 осіб (із них 91 дитина).

Як повідомлялося, серед причин останнього зростання кількості хворих на COVID-19 в Україні було відвідування церков у Вербну неділю та той факт, що у країні проводять більше ПЛР-тестів. Про це заявив 19 квітня міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За останніми даними, від ускладнень хвороби COVID-19 в Україні померла 151 людина. Більшість померлих - віком від 50-ти років (86%).

359 людей одужали: повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі. Усього в Україні провели понад 58 тисяч тестів на коронавірус методом ПЛР.

Як повідомлялося, в Європі (включно з Росією та Туреччиною) зареєстрували понад 1 мільйон заражень коронавірусом. Більш ніж 100 тисяч людей померли.

Загальна кількість інфікованих коронавірусом людей у світі днями перевищила два мільйони. Експерти вважають, що справжня кількість випадків набагато більша, оскільки багатьом країнам бракує тестів і ресурсів для проведення досліджень.

Дивитись відео 00:55 Поділитись Породілля з коронавірусом бачиться зі немовлям лише по скайпу (17.04.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3b3JK Породілля з коронавірусом бачиться зі немовлям лише по скайпу (17.04.2020)