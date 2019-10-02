 В Україні проходять акції ″Зупинимо капітуляцію″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.10.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

В Україні проходять акції "Зупинимо капітуляцію"

У Києві та низці інших українських міст громадяни вийшли на віче, щоб висловити незгоду з затвердженням так званої "формули Штайнмаєра".

Тисячі людей вийшли у Києві на віче проти формули Штайнмаєра для Донбасу

Учасники акції "Зупинимо капітуляцію" на Майдані незалежності у Києві

На Майдані незалежності у Києві у неділю, 6 жовтня, почалось віче "Зупинимо капітуляцію", в якому беруть участь кілька тисяч осіб. Громадяни виступають проти підтримки Україною так званої "формули Штайнмаєра", яка передбачає умови, за яких на непідконтрольних Києву територіях Донбасу мають відбутися місцеві вибори і може почати діяти закон про особливий статус. За даними поліції Києва, участь в акції беруть близько десяти тисяч осіб. 

Учасники протесту проти формули Штайнмаєра у Києві

Учасники протесту проти "формули Штайнмаєра" у Києві

За даними організаторів акції, віче спрямоване "проти будь-яких спроб влади ухвалити рішення, які призведуть до поразки у війні з Росією". У мітингу беруть участь активісти "Національного корпусу", "Національної дружини" та "Правого сектора", повідомляє агенція "Українські новини".

Учасники акції тримають українські прапори, а також плакати з надписами "Ні капітуляції",  "ЗЕмократуру геть", "Слуга виходь - народ прийшов". За повідомленнями організаторів, одночасно відбуваються акції у Львові, Тернополі, Одесі та інших містах України.

Учасники акції у Києві, спрямованої проти формули Штайнмаєра

Учасники акції у Києві

DW.COM

Понад тисяча осіб вийшли на Майдан Незалежності в Києві на акцію протесту проти узгодження Україною "формули Штайнмаєра". Аналогічні акції проходять у низці інших українських міст. (02.10.2019)

В українському парламенті новина про узгодження Україною "формули Штайнмаєра" викликала неоднозначну реакцію. Депутати раділи і схвалювали, лякали і застерігали, а хтось запитань на цю тему просто уникав. (02.10.2019)

Як повідомлялося, 1 жовтня учасники Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з урегулювання на Донбасі погодили так звану "формулу Штайнмаєра", яка була запропонована у 2015 році тодішнім главою МЗС Німеччини, нинішнім президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром (Frank-Walter Steinmeier).

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що тимчасовий закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, почне діяти на постійній основі за умови, коли на цій території відбудуться місцеві вибори, проведені згідно з Конституцією та законодавством України. Іншою умовою є публікація звіту ОБСЄ, що вибори відбулися за стандартами ОБСЄ та міжнародними стандартами демократичних виборів. У Києві та інших містах після цього пройшли протести проти узгодження Україною "формули Штайнмаєра".

Дивитись відео 11:57

Контроль над кордоном є умовою проведення виборів на Донбасі: Ельмар Брок (04.10.2019)

Аудіо й відео до теми

Контроль над кордоном є умовою проведення виборів на Донбасі: Ельмар Брок (04.10.2019)  

Також за темою

Kiew Selenskij Briefing Trilaterale Kontaktgruppe

"Формула Штайнмаєра": капітуляція Києва чи шанс на завершення війни на Донбасі? 02.10.2019

Україна погодила "формулу Штайнмаєра", за якою на Донбасі мають пройти вибори, після чого регіон отримає особливий статус. Зеленський переконує, що формула - "не страшилка".

Ukrainisches Parlament

Як "формулу Штайнмаєра" сприйняли у Верховній Раді 02.10.2019

В українському парламенті новина про узгодження Україною "формули Штайнмаєра" викликала неоднозначну реакцію. Депутати раділи і схвалювали, лякали і застерігали, а хтось запитань на цю тему просто уникав.

Ukraine Kiew | Erste Sitzung des neu gewählten Parlament mit Volodymyr Zelenskiy

На Тристоронній контактній групі погодили "формулу Штайнмаєра" 01.10.2019

Ніяких виборів під дулом кулеметів на Донбасі та ніякої капітуляції не буде, заявив президент України Володимир Зеленський. Погодження "формули Штайнмаєра" відкриває шлях до проведення саміту "нормандської четвірки".

Реклама

Докладно

Одна з шкіл у Київській області, архівне фото

Новосад: Є проблема з адекватним ставленням до вчителів

Міністерка освіти та науки України Ганна Новосад в інтерв'ю DW розповіла про "Нову українську школу".  

Що Кадрі Сімсон думає про Північний потік-2

Що майбутня єврокомісарка думає про "Північний потік-2"

Комітет Європарламенту провів слухання Кадрі Сімсон, кандидатки на посаду єврокомісарки з енергетики.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  