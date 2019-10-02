В Україні проходять акції "Зупинимо капітуляцію"

На Майдані незалежності у Києві у неділю, 6 жовтня, почалось віче "Зупинимо капітуляцію", в якому беруть участь кілька тисяч осіб. Громадяни виступають проти підтримки Україною так званої "формули Штайнмаєра", яка передбачає умови, за яких на непідконтрольних Києву територіях Донбасу мають відбутися місцеві вибори і може почати діяти закон про особливий статус. За даними поліції Києва, участь в акції беруть близько десяти тисяч осіб.

Учасники протесту проти "формули Штайнмаєра" у Києві

За даними організаторів акції, віче спрямоване "проти будь-яких спроб влади ухвалити рішення, які призведуть до поразки у війні з Росією". У мітингу беруть участь активісти "Національного корпусу", "Національної дружини" та "Правого сектора", повідомляє агенція "Українські новини".

Учасники акції тримають українські прапори, а також плакати з надписами "Ні капітуляції", "ЗЕмократуру геть", "Слуга виходь - народ прийшов". За повідомленнями організаторів, одночасно відбуваються акції у Львові, Тернополі, Одесі та інших містах України.

Учасники акції у Києві

Як повідомлялося, 1 жовтня учасники Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з урегулювання на Донбасі погодили так звану "формулу Штайнмаєра", яка була запропонована у 2015 році тодішнім главою МЗС Німеччини, нинішнім президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром (Frank-Walter Steinmeier).

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що тимчасовий закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, почне діяти на постійній основі за умови, коли на цій території відбудуться місцеві вибори, проведені згідно з Конституцією та законодавством України. Іншою умовою є публікація звіту ОБСЄ, що вибори відбулися за стандартами ОБСЄ та міжнародними стандартами демократичних виборів. У Києві та інших містах після цього пройшли протести проти узгодження Україною "формули Штайнмаєра".