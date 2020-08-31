В Україні обурені вироком, винесеним в РФ кримським татарам

Південний окружний військовий суд в Ростові-на-Дону у середу, 16 вересня, виніс вирок сімом кримським татарам у справі про заборонену в Росії ісламську організацію "Хізб ут-Тахрір". Вони отримали максимальні терміни - від 13 до 19 років колонії суворого режиму. Восьмого обвинуваченого суд виправдав.
Читайте також: Росія "збирає" в Криму заручників для обміну з Україною та зняття санкцій
110 років колонії суворого режиму на сімох
Всім фігурантам справи інкримінувалася організація діяльності або членство в "Хізб ут-Тахрір", яка в Росії і в анексованому нею Криму визнана терористичною і заборонена. На території України ця організація діє без обмежень в рамках національного законодавства.
В Україні назвали справу кримських татар "сфабрикованою" і "політично мотивованою". "110 років колонії суворого режиму на сімох - такий вирок виніс Ростовський суд "другій бахчисарайській групі" у сфабрикованій кримінальній справі "Хізб ут-Тахрір". Восьмого підсудного, Ернеста Аметова, виправдали і звільнили з-під варти", - повідомила українська омбудсменка Людмила Денисова.
Читайте також: "Меморіал" визнав 11 кримських татар політв'язнями
Хто опинився на лаві підсудних
Російські судді арештували обвинувачених у 2017-2018 роках, а восени минулого року Південний окружний військовий суд в Ростові-на-Дону почав розгляд цієї справи.
Усі обвинувачені, за даними Меджлісу кримсько-татарського народу, були всього лише цивільними активістами і членами громадської організації "Кримська солідарність", яка розповідає про порушення прав людини в Криму.
Тимур Ібрагімов - перекладач з англійської та української мов, до арешту також займався ІT-підприємництвом. Сейран Салієв - екскурсовод.
"Усі вони відкидають звинувачення в тероризмі і стверджують, що Росія їх переслідує з політичних і релігійних мотивів." Політика тиску і залякування кримських татар в Криму триває. "Хізб ут-Тахрір", "Свідки Єгови" - це інструменти Росії для залякування жителів Криму", - йдеться в заяві президії Меджлісу кримсько-татарського народу.
Читайте також: МЗС України висловило протест через затримання кримських татар в Бахчисараї
"Вони працювали, щоб ми знали, що відбувається в Криму"
Міністерство закордонних справ України висловило "рішучий протест" у зв'язку з рішенням російського суду. МЗС України закликало російську владу скасувати вироки, а міжнародне співтовариство - відреагувати на незаконні дії РФ.
Для підтримки засуджених в день оголошення вироку в центрі Києва, на Майдані Незалежності, зібралися представники правозахисних організацій, влади і Меджлісу кримсько-татарського народу. Вони тримали в руках плакати: "Припиніть фабрикувати кримінальні справи проти кримсько-татарського народу", "Релігійні переконання - тероризм", "Припиніть це свавілля", "Вимагаємо звільнити політв'язнів".
Засуджені кримські татари не вчинили жодного злочину, переконана керівник Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник. "Вони працювали, щоб ми знали, що відбувається в Криму. Багато з них стали громадськими журналістами на тлі спроб Росії знищити будь-які прояви свободи слова. Вони робили стрім, фіксували події, приходили один до одного з підтримкою. Це була громадська діяльність", - каже правозахисниця.
Читайте також: Стан здоров'я незаконно утримуваних РФ кримських татар погіршився - Денісова
Україна виступає за нові санкції проти РФ
Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України заявило, що буде домагатися посилення міжнародних санкцій проти осіб, які в Росії виносили політично мотивовані вироки проти незаконно утримуваних кримських татар.
"Ми б хотіли знати кожного в обличчя, тих суддів і прокурорів, які дозволяють собі незаконно позбавляти волі українських громадян. Ми віримо, що разом з колегами з МЗС, разом з нашими міжнародними партнерами зможемо домогтися введення додаткових санкцій не тільки щодо російської держави, яка окупувала український півострів, а й персонально щодо прислужників російської репресивної машини", - сказала під час виступу на Майдані заступниця міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Інна Голованчук.
-
Наслідки російської анексії для Криму
Операція із захоплення
Бравий Путін на графіті і плакатах, а також російські прапори замість українських з'явилися в Криму після 27 лютого 2014 року, коли люди у військовій формі без відзнак зайняли будівлі Радміну і Верховної Ради АРК в Сімферополі, а відтак ключові об'єкти і українські військові частини. Операція РФ із захоплення Автономної Республіки Крим, що перебуває у складі України, пройшла всього за кілька днів.
-
Наслідки російської анексії для Криму
Під контролем російських військових
Нелегітимний референдум 16 березня 2014 роки змінив життя кримчан. Незважаючи на протести, в обхід Конституції України на голосування було винесено питання про зміну статусу Криму. Нова влада назвала незаконною передачу Кримської області з РРФСР до складу УРСР в 1954 році і підписала договір про входження до складу РФ. Більшість жителів Криму раділа, а на учасників протестів обрушилися репресії.
-
Наслідки російської анексії для Криму
Кримські татари поза законом
Від анексії Криму найбільше постраждали кримські татари. Репресії торкнулися всіх, хто вважає дії Росії незаконними. У 2016 році Меджліс кримськотатарського народу визнаний в РФ екстремістською організацією. Його лідерів переслідують, в будинках активістів не припиняються обшуки і арешти. Так було в 1944 році, коли їх як ворогів народу депортував з півострова радянський НКВС.
-
Наслідки російської анексії для Криму
"А дихати в Криму можна?"
Замість українських телеканалів, відключених у Криму з весни 2014 року, працює аналогове телебачення Росії. Незалежний кримськотатарський канал ATR, який виступав за цілісність України, мовить тепер з Києва, оскільки на півострові його діяльність заборонена. Під заборону потрапили й інші ЗМІ - "15 хвилин", "Lâle", "Крим. Реалії". "А дихати в Криму можна?" - запитують місцеві журналісти.
-
Наслідки російської анексії для Криму
Як легально потрапити в Крим
Київ не визнає безконтрольний в'їзд в анексований Крим з Росії. Іноземці повинні спочатку в'їхати на територію України і тільки потім слідувати на півострів, інакше можна потрапити в українські списки нев'їзних. Потрапити до Криму можна через КПП на адміністративному кордоні з материковою Україною - пішки або машиною, інший транспорт тут не ходить. Для українців проїзд і прохід вільний.
-
Наслідки російської анексії для Криму
Санкції за анексію
Євросоюз і США не визнали анексію Криму, не рекомендують своїм компаніям купувати там бізнес і нерухомість, а також торгувати з півостровом. А підприємства Криму не можуть продавати свою продукцію в ЄС і Америку. Через санкції у кримчан не працюють карти Visa і MasterCard і подорожчали кредити, тому що в Крим не поспішають приходити і великі банки Росії.
-
Наслідки російської анексії для Криму
Обіцяного чекають три роки
Ті, хто проголосував за Крим в складі Росії, чекають від Путіна виконання обіцянок: споруди Керченського моста, газопроводу, електростанцій і вирішення соціальних проблем. Поки ж доходи кримчан не встигають за зростанням цін і збільшенням вартості "комуналки". Але інформація про незадоволених рівнем життя і про локальні протести з'являється тільки в соцмережах і незалежних ЗМІ.
-
Наслідки російської анексії для Криму
Міст від друга Путіна
Будівництво моста через Керченську протоку, який з'єднає материкову частину РФ і Крим, ведеться в авральному режимі. Підряд на будівництво вартістю в 228 мільярдів рублів отримала компанія "Стройгазмонтаж" Аркадія Ротенберга - російського олігарха і друга Путіна. До грудня 2018 року планується звести 4 автомобільні смуги, а до грудня 2019 - 2 смуги залізниці і під'їзні шляхи до них.
-
Наслідки російської анексії для Криму
Чорний переділ
За 3 роки малий бізнес кримчан сильно постраждав від переділу власності на користь бізнесменів РФ. За даними "Крим. Реалії", кількість малих підприємств в 2016 році в порівнянні з 2014-м скоротилася з 15 до 1 тисячі. Проблеми можуть виникнути у власників земельних ділянок і будинків в прибережній зоні. Вони втратять землі, якщо кримські суди не визнають документи, видані до анексії півострова.
-
Наслідки російської анексії для Криму
Турбізнес зазнає збитків
У сезон в Криму працюють всі пляжі, Росія дозволила ввозити сюди продукти з України. Жителі, зайняті в обслуговуванні, сподіваються, що життя увійде в звичне русло. Але потік туристів за три роки скоротився майже на третину. Залізничне сполучення перервано, а літати на відпочинок без особливого комфорту - дорого. Через санкції ЄС в порти Криму не заходять круїзні пароплави з іноземцями.
-
Наслідки російської анексії для Криму
Золото кримських скіфів переїде в Київ
Не повернуться до Криму скарби місцевих музеїв - сотні золотих прикрас і зброя. У грудні 2016- го суд в Нідерландах ухвалив передати Києву цю унікальну колекцію з 550 артефактів, яка в дні анексії Криму подорожувала виставками Європи. У судовій постанові сказано, що подальшу долю експонатів виставки "Крим. Золото і таємниці Чорного моря" вирішить український суд.
-
Наслідки російської анексії для Криму
З паспортом Росії
З часу анексії Криму місцеві жителі можуть купувати SIM-карти для мобільників тільки з паспортом РФ. Але з виданими на півострові документом не дають візу в посольствах країн ЄС і США. У виграші опинилися кримські пенсіонери, що отримали паспорти РФ. Пенсія у них зросла до рівня російської, а пенсійний вік для жінок знизився з 60 до 55 років.
Автор: Галина Петровська, Дмитро Каневський