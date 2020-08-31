В Україні обурені вироком, винесеним в РФ кримським татарам

Південний окружний військовий суд в Ростові-на-Дону у середу, 16 вересня, виніс вирок сімом кримським татарам у справі про заборонену в Росії ісламську організацію "Хізб ут-Тахрір". Вони отримали максимальні терміни - від 13 до 19 років колонії суворого режиму. Восьмого обвинуваченого суд виправдав.

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110 років колонії суворого режиму на сімох

Всім фігурантам справи інкримінувалася організація діяльності або членство в "Хізб ут-Тахрір", яка в Росії і в анексованому нею Криму визнана терористичною і заборонена. На території України ця організація діє без обмежень в рамках національного законодавства.

В Україні назвали справу кримських татар "сфабрикованою" і "політично мотивованою". "110 років колонії суворого режиму на сімох - такий вирок виніс Ростовський суд "другій бахчисарайській групі" у сфабрикованій кримінальній справі "Хізб ут-Тахрір". Восьмого підсудного, Ернеста Аметова, виправдали і звільнили з-під варти", - повідомила українська омбудсменка Людмила Денисова.

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Хто опинився на лаві підсудних

Російські судді арештували обвинувачених у 2017-2018 роках, а восени минулого року Південний окружний військовий суд в Ростові-на-Дону почав розгляд цієї справи.

Усі обвинувачені, за даними Меджлісу кримсько-татарського народу, були всього лише цивільними активістами і членами громадської організації "Кримська солідарність", яка розповідає про порушення прав людини в Криму.

Тимур Ібрагімов - перекладач з англійської та української мов, до арешту також займався ІT-підприємництвом. Сейран Салієв - екскурсовод.

"Усі вони відкидають звинувачення в тероризмі і стверджують, що Росія їх переслідує з політичних і релігійних мотивів." Політика тиску і залякування кримських татар в Криму триває. "Хізб ут-Тахрір", "Свідки Єгови" - це інструменти Росії для залякування жителів Криму", - йдеться в заяві президії Меджлісу кримсько-татарського народу.

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"Вони працювали, щоб ми знали, що відбувається в Криму"

Міністерство закордонних справ України висловило "рішучий протест" у зв'язку з рішенням російського суду. МЗС України закликало російську владу скасувати вироки, а міжнародне співтовариство - відреагувати на незаконні дії РФ.

Для підтримки засуджених в день оголошення вироку в центрі Києва, на Майдані Незалежності, зібралися представники правозахисних організацій, влади і Меджлісу кримсько-татарського народу. Вони тримали в руках плакати: "Припиніть фабрикувати кримінальні справи проти кримсько-татарського народу", "Релігійні переконання - тероризм", "Припиніть це свавілля", "Вимагаємо звільнити політв'язнів".

Засуджені кримські татари не вчинили жодного злочину, переконана керівник Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник. "Вони працювали, щоб ми знали, що відбувається в Криму. Багато з них стали громадськими журналістами на тлі спроб Росії знищити будь-які прояви свободи слова. Вони робили стрім, фіксували події, приходили один до одного з підтримкою. Це була громадська діяльність", - каже правозахисниця.

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Україна виступає за нові санкції проти РФ

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України заявило, що буде домагатися посилення міжнародних санкцій проти осіб, які в Росії виносили політично мотивовані вироки проти незаконно утримуваних кримських татар.

"Ми б хотіли знати кожного в обличчя, тих суддів і прокурорів, які дозволяють собі незаконно позбавляти волі українських громадян. Ми віримо, що разом з колегами з МЗС, разом з нашими міжнародними партнерами зможемо домогтися введення додаткових санкцій не тільки щодо російської держави, яка окупувала український півострів, а й персонально щодо прислужників російської репресивної машини", - сказала під час виступу на Майдані заступниця міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Інна Голованчук.

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