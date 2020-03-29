 В Україні найчастіше коронавірусом заражаються люди віком 31-40 років | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.03.2020

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Новини

В Україні найчастіше коронавірусом заражаються люди віком 31-40 років

Новим коронавірусом в Україні найчастіше інфікуються особи віком від 31 до 40 років. Представники цієї вікової групи становлять 22 відсотки від загальної кількості інфікованих, повідомили в міністерстві охорони здоров'я.

Найчастіше коронавірусом заражаються люди від 31 до 40 років - МОЗ

Найчастіше коронавірусом заражаються люди від 31 до 40 років - МОЗ

Станом на неділю, 29 березня, в Україні найбільше на COVID-19 хворіють люди віком від 31 до 40 років, повідомило міністерстві охорони здоров'я України у Facebook.

"Якщо розглядати вікову структуру пацієнтів з лабораторно підтвердженими випадками захворювання на COVID-19 за минулу добу, то більше захворіло людей віком від 31 до 40 років. Це 22 відсотки від загальної кількості", - заявив головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Крім цього, зафіксовані випадки захворювання на коронавірусну інфекцію дітей до 10 років. Наразі це 5,4 відсотка від усіх осіб, які захворіли на COVID-19.

Розгорнута статистика захворювання по вікових групах зараз є такою:

Від 0 до 10 років - 5,4 відсотка;

Від 11 до 20 років - 4,5 відсотка;

Від 21 до 30 років - 12,5 відсотка;

Від 31 до 40 років - 22,4 відсотка;

Від 41 до 50 років - 20,4 відсотка;

Від 51 до 60 років - 21,3 відсотка;

Від 61 до 70 років - 11,9 відсотка;

Від 71 до 80 років - 1,4 відсотка;

Від 81 до 90 років - 0,2 відсотка.

Нагадаємо, згідно з останніми офіційними даними, в Україні налічується 418 випадків інфікування новим коронавірусом, з них - дев'ять летальні. П'ятеро осіб одужали.

Також у МОЗ затвердили нові стандарти надання допомоги для інфікованих коронавірусом. З 29 березня в Україні госпіталізуватимуть лише коронавірусних хворих у стані середньої тяжкості та тяжкому.

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