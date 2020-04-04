В Україні - найнижча добова кількість нових випадків COVID-19 за останні дні

За результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я (ЦГЗ) та обласних лабораторних центрів в Україні за останню добу зафіксовано 83 нових випадки коронавірусної інфекції COVID-19. Таким чином, станом на 22:00 неділі, 5 квітня, в Україні підтверджено 1308 випадків, повідомляється на сторінці ЦГЗ у соцмережі Facebook. Добою раніше центр повідомляв про 1225 підтверджених випадків.

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"Усього отримано 37 повідомлень про летальні випадки від цього захворювання. 28 людей вже одужали - повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі", - йдеться у повідомленні ЦГЗ. Напередодні центр повідомив про 32 померлих та 25 людей, які одужали.

Востаннє про таку низьку кількість нових випадків за добу центр повідомляв увечері 30 березня, тоді кількість інфікованих зросла на 73.

Посиленнякарантинуз 6 квітня

Нагадаємо, український уряд посилив карантинні заходи через поширення коронавірусу. Зокрема, з 6 квітня не можна виходити на вулицю без документів, що посвідчують особу. В громадських місцях заборонено перебувати без респіратора або захисної маски, а дітям до 14 років - без супроводу батьків чи родичів. Також буде заборонено пересуватися групами у складі більш ніж двоє людей, крім випадків службової необхідності та супроводу дітей.

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Разом з тим уряд заборонив інфікованим коронавірусом, які перебувають на самоізоляції, відвідувати аптеки, продуктові магазини та вигулювати домашніх тварин. Послаблення цих обмежень стосуються тільки тих інфікованих, про яких немає кому подбати під час самоізоляції.