 В Україні можуть впровадити накопичувальну пенсійну систему до кінця року | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.05.2020

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Новини

В Україні можуть впровадити накопичувальну пенсійну систему до кінця року

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль стверджує, що впровадити накопичувальну пенсійну систему в країні "цілком реально" до 2021 року.

Накопичувальна пенсія в Україні може з'явитися до 2021 року

Накопичувальна пенсія в Україні може з'явитися до 2021 року

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль допускає впровадження накопичувального рівня пенсійної системи до 2021 року.  "Для нас це неминучість - рухатися в пенсійну систему з накопичувальними фондами. Ми наразі готуємо законопроекти. Не хочу здатися занадто оптимістичним, але до 1 січня 2021 це цілком реально впровадити", - сказав Шмигаль в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", оприлюдненому в понеділок, 25 травня.

На його думку, накопичувальна система - це єдиний шлях для майбутніх пенсіонерів отримувати гідну пенсію, а для бізнесу - зберегти адекватне навантаження. Прем'єр зазначив, що наразі відпрацьовано ідею і концепцію такого реформування пенсійної системи.

"Обговорюється такий варіант: два відсотки від нинішнього ЄСВ (єдиного соціального внеску. - Ред.) виділяємо в накопичення, не збільшуючи навантаження ні для фірми, ні для людини, і ще два відсотки беремо з ПДФО (податку на доходи фізичних осіб. - Ред.). Ці чотири відсотки дозволяють у сьогоднішніх цінах при виході на пенсію отримати один мільйон гривень", - заявив Шмигаль.

Також прем'єр зазначив, що буде три варіанти забрати гроші. Зокрема, перший варіант - досягши пенсійного віку, можна отримати всю суму й робити, що хочеш, другий варіант - розстрочка виплат на 5-10 років і третій варіант - довічне утримання. "Це виходить такий собі пенсійний депозит, де частину забезпечує держава, другу частину може докладати сама людина", - додав Шмигаль.

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Як повідомлялося, міністерство соціальної політики України розробило законопроєкт про впровадження накопичувальної професійної пенсійної системи (НППС) для окремих категорій працівників віком до 35 років, які мають право на пільгове пенсійне забезпечення, і оцінює обсяг накопичень за нею в 15,6 мільярда гривень у перші п'ять років від більше ніж 135 тисяч осіб.

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