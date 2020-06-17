В Україні лікуватимуть COVID-19 дексаметазоном

Міністерство охорони здоров'я України збирається внести протизапальний препарат дексаметазон у протокол лікування коронавірусної інфекції COVID-19. Про це під час брифінгу у четвер, 25 червня, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Він розповів, що 24 червня відбулося засідання робочої групи щодо оновлення стандартів надання медичної допомоги при COVID-19. На ньому, зокрема, вирішили розширити протокол лікування коронавірусу.

"Наприклад, такий препарат, як дексаметазон. Було ухвалено рішення щодо внесення його до нашого клінічного протоколу", - зазначив Степанов.

Ефективність дексаметазону

Раніше британські вчені досліджували ефективність при лікуванні COVID-19 низки вже наявних на ринку препаратів. Серед них був і дексаметазон.

Попередні результати поки що не опублікованих клінічних випробувань дозволяють припустити, що дексаметазон найбільш ефективний при лікуванні важких випадків COVID-19. У пацієнтів на апаратах штучної вентиляції легенів (ШВЛ) смертність знизилася на третину в порівнянні з контрольною групою.

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Утім, при лікуванні пацієнтів з легкою формою захворювання прийом дексаметазону не мав жодного ефекту. Утім, незалежного підтвердження результатів цього дослідження ще немає. Попри це ВООЗ привітала результати дослідження препарату дексаметазон.

Синтетичний глюкокортикостероїд дексаметазон був отриманий ще в кінці 1950-х років. Його використовують для лікування ревматоїдного артриту, астми, запалення очей і лікування пацієнтів з набряком мозку. Стероїд вводять внутрішньовенно або дають у формі таблеток.

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