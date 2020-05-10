В Україні з початку карантину зросла кількість безробітних - Шмигаль

Кількість безробітних в Україні з початку запровадженого 12 березня через пандемію COVID-19 карантину зросла на 197 тисяч осіб, повідомив у середу, 13 травня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"З 12 березня офіційно зареєстрованих безробітних - 197 тисяч. Загальна кількість осіб, які отримали статус безробітного станом на 12 травня, - 486 764 особи", - сказав Шмигаль у Верховній Раді України під час години запитань до уряду. За його словами, щотижня цей показник зростає, проте будівництво інфраструктурних об'єктів у країні дасть змогу створити нові робочі місця.

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Прем'єр-міністр також заявив, що уряд України не встановлював жодних обмежень щодо виїзду українських громадян на роботу за кордон. "Щодо обмеження виїзду - це фейк і брехня. Жодних обмежень уряд не встановлював", - сказав Шмигаль. Як зазначив глава Кабміну, наразі тривають переговори з урядами європейських країн, щоб забезпечити соціальні гарантії для українських працівників у разі їхнього виїзду на сезонні роботи.

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Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що українська сторона не перешкоджає виїзду громадян на роботу до інших країн за умови надання трудового контракту щонайменше на три місяці.