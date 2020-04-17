В Україні запровадять "паспорти здоров'я", якщо їх рекомендуватиме ВООЗ
В Україні видаватимуть спеціальні довідки людям, які мають імунітет до коронавірусної хвороби, якщо такі "паспорти здоров'я" рекомендуватиме ВООЗ. Про це заявила очільниця Держтуризму.
Тестування на коронавірус в Україні
Якщо Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) рекомендуватиме запровадження так званих "паспортів здоров'я" (довідки про те, що людина перехворіла на COVID-19 або має імунітет до хвороби. - Ред.), то їх запровадять в Україні. Про це заявила голова Державного агентства розвитку туризму України Мар'яна Олеськів у інтерв'ю інформагенції "Інтерфакс-Україна", оприлюдненому в середу, 6 травня.
"Якщо це буде впроваджено у світі й рекомендовано Всесвітньою організацією охорони здоров'я, це буде впроваджено також і в Україні. Але для цього у світу має бути розуміння, який тест можна вважати доцільним і за скільки часу його потрібно проводити, але на це поки що відповідей немає, і чіткої процедури видачі таких паспортів жодна країна поки що не має", - повідомила чиновниця.
Нові норми у галузі туризму
Голова Держтуризму додала, що нині розробляють нові санітарно-гігієнічні норми у сфері туризму після завершення карантинних заходів. Вона назвала кілька прикладів: вимірювання температури тіла персоналу, збільшену відстань між столиками, фіксовану кількість людей на квадратний метр у закладах харчування, відстань на рецепції між людьми, встановлення дезінфекторів у громадських місцях, дистанціювання між людьми на пляжах тощо.
Олеськів прогнозує, що хостели, де в одній кімнаті ночують кілька людей, найближчим часом у такому форматі не працюватимуть. Робити прогнози щодо авіаперевезень чиновниця відмовилася, зазначивши, що поки невідомо, як авіакомпанії це організують.
У Німеччині теж дискутують, чи слід запроваджувати спеціальні довідки для тих, хто перехворів на COVID-19. Німецькі ЗМІ й опозиція попереджають про загрозу особистим свободам громадян і дискримінацію на ринку праці. Прихильник запровадження документу - міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан (Jens Spahn). Запровадження паспорту імунітету - один із пунктів законопроєкту про боротьбу з коронавірусом, який подав міністр. 7 травня Бундестаг має розглянути документ у першому читанні.
Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів
Рим - вічне місто завмерло
Нинішня пандемія коронавірусу SARS-Cov-19 особливо позначилися на італійських туристичних місцях. Уся країна перебуває на карантині. Магазини закриті, туристи покинули країну. Площа святого Петра у Римі закрита для відвідування, також закриті музеї та інші туристичні місця.
Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів
Порожній Мілан
На півночі Італії на вулицях порожньо - лише голуби збираються у великі зграї. Міланський собор височіє самотньо і покинуто. По всій Італії діє комендантська година. Людям дозволяється виходити з дому лише для купівлі продуктів харчування або щоб добратися до роботи.
Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів
Спорожнілі площі Мадрида
Після Італії найбільше в Європі постраждала від коронавірусу Іспанія. Тут також діє комендантська година. Через це спорожніла Пласа Майор - головна площа Мадрида, життя на якій зазвичай вирує. Цю велетенську площу щороку відвідують сотні тисяч туристів. Довкола неї розташовані понад три тисячі ресторанів, барів, кафе - усі вони зараз закриті на карантин.
Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів
Самотній собор святого Стефана
Жителі Австрії також більше не мають права вільно пересуватися через коронавірус. З 18 березня в країні, серед іншого, зачинені всі ресторани та інші заклади харчування. Символ Відня - собор святого Стефана - закритий для відвідування, церковні служби відбуваються без віруючих та транслюються по радіо. Площа перед собором, зазвичай заповнена людьми, зараз є порожньою.
Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів
Чехія відмежувалася від світу
Карлів міст у Празі зазвичай "прогинається" під масами людей. Тепер на цьому символі чеської столиці зовсім порожньо. Чехія через спалах коронавірусу оголосила надзвичайний стан та запровадила заборону на в'їзд та виїзд з країни. Зупинені усі міжнародні залізничні і автобусні рейси. Право жителів країни на пересування було значним чином обмежено владою країни.
Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів
Надзвичайний стан у Франції
Згідно із заявою французького президента Еммануеля Макрона, Франція нині перебуває у стані війни за здоров'я громадян проти коронавірусу. А міністерство внутрішніх справ країни зробило усіх жителів "військовими союзниками", наказавши їм сидіти вдома. У місцях у Парижі, де зазвичай збираються тисячі людей - біля Ейфелевої вежі або біля Лувру - тепер взагалі немає жодної цивільної людини.
Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів
Пам'ятки Берліна закриті
У Берліні на вулицях стає дедалі менше людей, хоча пересування ще не обмежили. Визначні пам'ятки німецької столиці, такі як будівля Рейхстагу, зачинені. Також не працюють численні театри та музеї міста. В усій Німеччині робота туристичної галузі зупинена, а зупинятися у готелях та інших тимчасових місцях для проживання дозволяється лише з "надзвичайною і в жодному випадку не туристичною метою".
Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів
Туризм у стані коми
Туризм у стані коми Інші пам'ятки в Берліні також стоять закритими й полишеними. На вулицях поки що можна помітити поодиноких туристів лише подекуди - наприклад, біля Бранденбурзьких воріт. І таке споглядання пам'яток не приносить справжнього задоволення - навіть попри те, що ніхто не заважає безперешкодно насолоджуватися цим символом Берліна.