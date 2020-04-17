В Україні запровадять "паспорти здоров'я", якщо їх рекомендуватиме ВООЗ

Якщо Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) рекомендуватиме запровадження так званих "паспортів здоров'я" (довідки про те, що людина перехворіла на COVID-19 або має імунітет до хвороби. - Ред.), то їх запровадять в Україні. Про це заявила голова Державного агентства розвитку туризму України Мар'яна Олеськів у інтерв'ю інформагенції "Інтерфакс-Україна", оприлюдненому в середу, 6 травня.

"Якщо це буде впроваджено у світі й рекомендовано Всесвітньою організацією охорони здоров'я, це буде впроваджено також і в Україні. Але для цього у світу має бути розуміння, який тест можна вважати доцільним і за скільки часу його потрібно проводити, але на це поки що відповідей немає, і чіткої процедури видачі таких паспортів жодна країна поки що не має", - повідомила чиновниця.

Нові норми у галузі туризму

Голова Держтуризму додала, що нині розробляють нові санітарно-гігієнічні норми у сфері туризму після завершення карантинних заходів. Вона назвала кілька прикладів: вимірювання температури тіла персоналу, збільшену відстань між столиками, фіксовану кількість людей на квадратний метр у закладах харчування, відстань на рецепції між людьми, встановлення дезінфекторів у громадських місцях, дистанціювання між людьми на пляжах тощо.

Олеськів прогнозує, що хостели, де в одній кімнаті ночують кілька людей, найближчим часом у такому форматі не працюватимуть. Робити прогнози щодо авіаперевезень чиновниця відмовилася, зазначивши, що поки невідомо, як авіакомпанії це організують.

У Німеччині теж дискутують, чи слід запроваджувати спеціальні довідки для тих, хто перехворів на COVID-19. Німецькі ЗМІ й опозиція попереджають про загрозу особистим свободам громадян і дискримінацію на ринку праці. Прихильник запровадження документу - міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан (Jens Spahn). Запровадження паспорту імунітету - один із пунктів законопроєкту про боротьбу з коронавірусом, який подав міністр. 7 травня Бундестаг має розглянути документ у першому читанні.